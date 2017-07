Ve Větřní je od pátku k dispozici krásné nové venkovní koupání

Větřní – Velký modrý bazén s krásně průzračnou vodou v areálu koupaliště ve Větřní je od pátku k dispozici všem zájemcům.

A vypravit se tam mohou i tělesně postižení lidé. Pamatováno je na ně nejenom ve sprchách a toaletách, ale také v samotném bazénu, který je vybaven hydraulickým zařízením, jež umožní hendikepovanému dostat se do vody.

Školáci tak dostali krásný dárek na začátek prázdnin. Velká rekonstrukce venkovního bazénu skončila a výsledkem je bazén jako nový, splňující všechny požadované současné parametry. V pátek dopoledne areál slavnostně otevřeli zástupci města a firem, jež areál budovaly.

Počasí sice v pátek venkovnímu koupání moc nepřálo a moc lidí nepřišlo, přesto si zahájení provozu nenechala ujít místní Dagmar Fuchs se syny, osmiletým Erikem a čtrnáctiletým Petrem. Chlapce počasí nemohlo odradit, tak se stali historicky prvními plavci, kteří koupání v novém bazénu vyzkoušeli na vlastní kůži.

„Líbí se nám to, je to tady moc hezké,“ chválila Dagmar Fuchs. „Skluzavka je prima, všechno nové, hezky udělané. Je to tu čisťounké a moc fajn, navíc nikde poblíž žádné takové koupání není.“ Kluci ujišťovali, že bazén budou využívat, i když mají doma na zahradě svůj.

„Areál jsme vylepšili díky pochopení zastupitelů, kteří odsouhlasili uvolnění financí na pořádnou rekonstrukci venkovního bazénu,“ řekl místostarosta Větřní Milan Štindl. „Máme z provedení velkou radost, protože bazén poskytuje opravdu velkou plochu pro koupání. Naštěstí jsme zavrhli návrh nechat venkovní bazén, který byl ve špatném stavu a napájen nekvalitní vodou z vodoteče, zavézt. Současný stav však není konečný, je východiskem pro další rozvoj areálu.“

Vlastní bazén je rozdělen do několika částí. Největší patří plavcům, kde je hloubka od 1,8 do dvou metrů. Část s menší hloubkou je určena pro neplavce, ve střední části je prostor určený pro dopad lidí dovádějících na nerezové skluzavce. Vedle následuje prostor pro invalidy a skleněná ohrada vymezuje brouzdaliště pro děti. U bazénu stojí dvě sprchy. Těmi bude muset povinně projít každý, kdo se bude chtít ponořit do vody bazénu.

Na čistotu budou Větřínští úzkostlivě dbát. Proto nebude do areálu koupaliště vpuštěn nikdo, kdo nebude vybaven plavkami, mýdlem a ručníkem. Navíc bude pochopitelně čistota vody pravidelně kontrolována.

„Rekonstrukce nás stála, a to i včetně bazénové technologie, zhruba 9,3 milionu korun,“ řekl starosta Větřní Antonín Krák. „Jsou tu i další vybavení, která jsme tu nemívali. Rekonstrukcí prošla i budova, kde jsou toalety a sprchy, vzniklo v ní i zázemí a kancelář pro plavčíka. Celkové náklady nedosáhly 13 milionů korun.“

V areálu stojí rovněž nové převlékárny. Vstupenku si lidé koupí v automatu, dovnitř budou vcházet přes turnikety. Na koupající budou dohlížet také plavčíci.

Za plotem v zadní části areálu ale stavební ruch pokračuje. V těch místech město nechává vybudovat velkou venkovní pergolu pro zhruba 300 lidí, kde se mají odehrávat rozmanité kulturní akce. Vedle bude v budoucnu obnoveno hřiště na beach volejbal.

Větřínští zvou do bazénu i všechny zájemce o koupání z okolí.