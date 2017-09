Velešínská škola letos oslaví padesáté výročí

Velešín /ROZHOVOR/ – Padesát let existence školy oslaví letos Základní škola Velešín. Dvě třídy jejích prvňáčků dnes představujeme na následující straně, škola má ale prvňáčky celkem ve třech třídách.

Ředitel Základní školy Velešín Luděk Kopřiva.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

V letošním školním roce do velešínské školy nastoupilo 421 dětí. „Z nich 162 je jich na druhém stupni a 259 na stupni prvním,“ upřesnil ředitel Luděk Kopřiva.



Na co nového se mohou žáci letos těšit?

Otevřeli jsme například úplně novou venkovní učebnu, aby se děti při hezkém počasí mohly učit venku. Učebna stojí v místě mezi pavilony a školním hřištěm. A letos nás čeká 50. výročí budovy školy. K tomu určitě připravíme oslavy, kulturní akce, den otevřených dveří a podobně. Bude to někdy začátkem listopadu.



Také jsme otevřeli nové kroužky pro děti. A to kroužek matematiky a kroužek vědecký zaměřený na přírodopis a chemii.



Jaké máte plány ohledně dalšího vylepšování školy?

Pořád máme co rekonstruovat. V příštím roce proto plánujeme rekonstrukci jednoho pavilonu. Budeme tam dělat novou elektroinstalaci, nový rozvod vody, odpadů a podobně. Zatím nevím, jestli to bude pavilon prvního nebo druhého stupně. Bude to větší rekonstrukce přes léto.



A co školní hřiště, tam se po dlouhé době podařilo vybudovat atletický ovál…

„To se povedlo ještě minulému vedení školy. Chceme ale ještě hřiště doplnit. Z asfaltové plochy, která tam je, vytvoříme víceúčelové hřiště na míčové hry pro potřeby tělocviku a družiny.



Tíží vás nedostatek aprobovaných učitelů?

Aprobovanost učitelů je dobrá, tíží nás spíš nedostatek aprobovaných asistentů pedagoga. Asistentů je nedostatek, přestože jich máme osm. Pomalu bychom mohli mít v každém ročníku asistenta. Jejich potřeba narůstá, hlavně pedagogické poradny je dětem doporučují.