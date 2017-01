Velešínští jsou nyní bez lékárny. Naštěstí jen dočasně

Velešín - Už od počátku prosince musí obyvatelé Velešína pro léky jezdit jinam.

Velešínský lékárník Pavel Pleva.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Pacientům z Velešína nezbývá než to zatím bez lékárny nějak vydržet. Místní lékárník Pavel Pleva totiž odchází do důchodu a tak v těchto dnech za uzavřenými dveřmi stěhuje a likviduje její zařízení.



Nicméně Velešínští nebudou ponecháni na holičkách. Nová lékárna na jiném místě, a to v budově Jihostroje v centru města, je připravena. Jde o lékárnu Nemocnice Český Krumlov a zástupci nemocnice ji slavnostně otevřou 11. ledna.

Nová lékárna je přichystána v přízemí domu sdružené zdravotnické péče v Budějovické ulici. Má bezbariérový přístup. Otevírací doba lékárny bude ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.



„Lékárnu jsme vnímali jako další logický krok ve snaze zvýšit koncentraci zdravotní péče v objektu polikliniky," říká generální ředitel Jihostroje Velešín Jiří Gerle. „Pacienti si nyní budou moci své léky vyzvednout hned cestou od lékaře, což jim ušetří čas i peníze." Zároveň doufá, že nová lékárna usnadní přístup k lékům nejen zaměstnancům společnosti a velešínským občanům, ale i lidem z přilehlých obcí.