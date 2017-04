Vinou kalamity bylo v pátek ráno bez proudu 20 tisíc rodin

Jižní Čechy - Tři dny před začátkem května si to s jižní částí našeho kraje rozdala sněhová kalamita. Místy napadlo až 30 centimetrů.

STAV V PÁTEK RÁNO

Ráno před 6. hodinou jihočeská policie oznámila, že vinou hustého sněžení a popadaných stromů je vyhlášen kalamitní stav v okresech Prachatice a Český Krumlov. Od ranních hodin bylo podle údajů firmy E.ON bez elektřiny zhruba 20.000 domácností.



Pendleři, kteří denně dojíždějí za prací do Bavorska, dostali zprávu, že silnice na hraniční přechod je z Prachatic průjezdná. Vyrazili tedy na trasu. Ve směru do Prachatic blokovaly jízdní pruh nákladní auta. Kolona se rozjela až kolem osmé hodiny ráno.



Ve Starých Prachaticích se kolem půl osmé vinou těžkého sněhu zřítil strom. Další příjezdová cesta do Prachatic zůstala zablokovaná. Také hasiči s technikou zůstali stát v koloně. Kmen se podařilo odstranit až kolem půl deváté. Krajská mluvčí hasičů Vendula Matějů uvedla, že jednotky měly 170 výjezdů.

HODINOVÝ BLACKOUT

V Prachaticích před 9. hodinu vypadl proud. Lidé zůstali uvězněni v supermarketech. Jiní se do nich zase nemohli dostat. Blackout trval zhruba hodinu.



Silnice na Prachaticku se kolem 10. hodiny podařilo zprůjezdnit. Doprava se rozjela z „okresního" města zase do všech směrů.



Na Českokrumlovsku byl ráno Rožmberk nad Vltavou v obležení popadaných stromů. Místní dobrovolní hasiči se situací zabývali už od 3.30 hod. „Snažíme se zprůjezdnit cesty na Větřní, Malšín a Zátoň," hlásili dobrovolníci. Stromy popadaly na elektrické vedení a do řeky.

V Černé v Pošumaví, přes níž vede objížďka pro nákladní automobily kvůli rekonstrukci železničního přejezdu v Kaplici Nádraží, stály uvízlé kamiony. V obci „zhasl" elektrický proud.



V Krumlově spadl strom na Plešivci. U stanice STK v Dolním Třeboníně brzy ráno havarovalo auto a kolem 4. hodiny uvízl osobák na přejezdu v Kaplici Nádraží. Stromy šly k zemi na Lipensku, v Přídolí, Omlenici, Bujanově, Rožmitálu na Šumavě apod. Provoz na silnici z Černé v Pošumaví do Frymburka byl zavřený.

PŘEKÁŽKA STROM

Na Českobudějovicku dopravu ráno komplikovaly popadané stromy především v okolí Dubného a Komařic. Na silnicích sníh tál. Podle mluvčího policie Milana Bajcury se staly menší nehody, které se obešly bez újmy na zdraví. „Šlo o situace, kdy auto nedobrzdilo a narazilo do překážky v podobě spadlého stromu či větví na silnici. Větší vozidla pak měla tendenci sklouzávat do příkopu," shrnul.

STAV V POLEDNE

Z hlediska elektřiny se situace v poledne zlepšila a stabilizovala. Vladimír Vácha, mluvčí E.ON, uvedl, že „momentálně je ještě asi deset tisíc domácností bez proudu." Platilo to např. pro část Vyššího Brodu, kde bezproudí trvalo od 3.30 hod., nešlo ani telefonické spojení. „Tady se nikam nedovoláme, můžeme volat leda z okna," konstatoval starosta Milan Zálešák. „Nefungují mobilní sítě kromě Vodafonu. Naši hasiči jsou od tří hodin od rána v terénu."



Příval sněhu zastavil dopravu kamionů přes město, kteří tu kvůli objížďce jezdí jeden za druhým. „Doprava se už ale začala hýbat," informoval Milan Zálešák.



Silnice na Prachaticku byly po poledni průjezdné. Cestáři ale stále likvidovali popadané stromy na silnicích. U Žernovic se stala dopravní nehoda. Šofér citroenu narazil do autobusu. Nikdo nebyl zraněn. Sněžení ustávalo.

FOTBALY NEBUDOU

Hasiči přeložili soutěž v Žernovicích, odkládají se i víkendové fotbalové zápasy.



Na Českobudějovicku sníh po obědě na většině míst roztál a zahrádkáři začali sčítat škody. Milan Syrovátka z Českých Budějovic hlásil: „Meruňka je zapadaná sněhem, broskve mají květy pod sněhem, jsme zvědaví na úrodu," doplnil Milan Syrovátka s tím, že ve vyšších polohách může úrodě pomoci pozdější nástup do květu.

STAV ODPOLEDNE

Společnost E.ON se snaží vrátit lidem elektřinu. „Do pátečního večera bychom chtěli zprovoznit všechny linky. S ohledem na to, že zjišťujeme rozsah škod, může se stát, že některé odlehlejší oblasti zůstanou bez dodávek elektřiny do soboty. Příčinou poruch je těžký sníh a pády větví a stromů do našich linek," uvedl Vladimír Vácha.

Odpoledne se kamiony na Lipensku už konečně rozjely, ale ve Vyšším Brodě pořád ještě jezdily v určitých intervalech. Do Brodu a z něho se už lidé dovolali, stav bezproudí v části města stále trval. „A společnost E.ON říká, že zatím nemá k dispozici žádný předpoklad, kdy se podaří proud obnovit," řekl starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák, že situace není nijak růžová. Elektrický proud postrádají také v Černé v Pošumaví a proud vypadává rovněž ve Frymburku, kde i nadále poměrně hustě sněží.



Příroda si nedá pokoj. Na Prachaticku v 16.10 hod. opět hustě sněžilo, doprava ale naštěstí jela. Pak se rozpršelo.