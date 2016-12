Vodní záchranáři si neodpustili plavání v zimní Vltavě

Český Krumlov - /FOTOGALERIE/ Vodní záchranáři si s vodním živlem tykají a tak nemohli vynechat tradiční Vánoční plavání ve Vltavě. Ponořili se do ní v neoprénu a s ploutvemi.

V neoprénech a s ploutvemi se do říčního toku ve Vltavě těsně před Vánoci ponořili tři z nich. Ostatní raději volili plavbu na raftu. A nechyběli přitom ani rakouští kolegové českokrumlovských vodních záchranářů.



„Na setkání v závěru roku jsme hodnotili uplynulý rok a plánovali příští," sdělil šéf krumlovských vodních záchranářů Milan Bukáček. „S rakouskými kolegy máme úplně fantastickou spolupráci. Pomáhali nám třeba zabezpečovat Krumlovský vodácký maraton, zajišťovali s námi společné služby a podobně."



ZÁSAHŮ BYLO DOST

V uplynulém roce zasahovali záchranáři často. Intenzivně využiti byli i během olympijského Rio Lipna. „Bohužel tři z našich zásahů se týkala úmrtí. Asistovali jsme při poskytování první pomoci těmto třem lidem, kteří utonuli v Lipně. Byli to rybář, jeden mladík a jachtař," zavzpomínal Milan Bukáček. „Další událostí, která nás celkem dramaticky zasáhla, byla skutečnost, že nám někdo ukradl motor ze záchranného člunu. Škoda je velká, doufáme, že nám ho pojišťovna uhradí."



Vodní záchranáři byli hodně pracovně vytížení, neboť se maximálně věnují mládeži. To dokládá fakt, že v uplynulém roce jim prošlo „rukama" na šest a půl tisíce mladých lidí. „Formou rozmanitých kurzů, dětských dnů, branných her a soutěží se snažíme mezi mládež dostat povědomí o poskytování první pomoci," doplnil Milan Bukáček. Do nového roku tedy záchranářům přeje co nejméně zásahů s tragickým koncem.



„A buďte všichni fakt rozumní. Nepřeceňujte své síly. Mějte na paměti, že voda je přítel, ale současně dokáže být také nebezpečná," nabádá obyvatele regionu šéf vodních záchranářů