Zajíčka uplete a komplet dokončí za hodinu a půl

Benešov nad Černou – Velikonočních dekorací není nikdy dost. Získat je můžete například od Alice Sládkové z Benešova nad Černou, která z proutí uplete snad cokoliv. Avšak ne z proutí přírodního, ale papírového.

„Jde o papírový pedig,“ říká. „Papírové proutí. Vyrábím si ho z reklamních letáků, telefonních seznamů, ale jde to i z průklepového papíru, takže je proutí pak čistě bílé.“



Alice Sládková tak vlastně papír recykluje a dává mu nové využití. Pletení z papírového pedigu se věnuje pět let. Momentálně jí pod rukama vznikají zajíčci, slepičky, věnečky, rozmanité ovečky, košíčky zdobené zajíčky či slepičkami a podobně. „Také vajíčka, nedávno jsem tak dělala třiceticentimetrová vajíčka,“ dodala s úsměvem.



U ní doma se na svět rodí ale i pletení ptáčci, srdíčka, hvězdy, domečky se záclonkou a kytičkami a mnohé další. Aby se pletené výrobky zpevnily a něco snesly, na závěr se lakují. „Pokud jde o věci na ven, lakuji je lakem na lodě odolným vodě,“ líčila Alice Sládková. „Barvím je mořidlem nebo barvami na textil či potravinářskými.“



Pletení je Aliciným koníčkem, takže plete po večerech u televize. Třeba zajíčka zvládne se vším všudy zhruba za hodinu a půl. „Nejvíc času zabere to kompletování a zdobení,“ říká Alice Sládková. „Už jsem toho z papírového pediga udělala spoustu, a pořád je co pilovat, pořád je co se učit a co zlepšovat. Já jsem na ruční práce a pletení z papírového pedigu mě zkrátka chytlo.“