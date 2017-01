Zápolili s hadicemi na tanečním parketu a v plesových róbách

Holubov – Tradičně jedním z prvních plesů nového roku je ples dobrovolných hasičů z Holubova. V sobotu zaplnily sál obecního domu téměř dvě stovky návštěvníků.

Hasiči se v Holubově na plese výborně bavili. První soutěž - štafetové motání hadice mezi Soběnovem a Holubovem - vyšla lépe Holubovu, kteří se tak dostali do finále, kde podlehli Netřebicím.Foto: Petr Skřivánek

Holubovský ples se vyznačuje tím, že si ho hojně nenechávají ujít ani členové jiných hasičských sborů.



Toho letos místní využili a uspořádali mezi družstvy, která spolu během sezóny zápolí v požárním sportu, soutěže. Disciplíny byly věru originální. První soutěž, štafetové motání hadice pěti členy ze sboru, vyhráli Netřebičtí před domácími.



Byl to velice napínavý souboj, obě družstva při něm ukázala svou kvalitu i ve společenském oblečení. Soutěž druhou, praskání balónků, opanovalo družstvo z Třísova.



„Velice pozitivní je účast také mladších účastníků, a to i mládeže ze sborů," ocenil velešínský hasič Petr Skřivánek. „Zdá se, že dobrovolní hasiči v okrese posilují základnu těch mladších, a to je moc dobře."