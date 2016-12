Zastupitelé plány na výstavbu nové sportovní haly nepohřbili

Dolní Třebonín - Vypadalo to, že by mohla v Dolním Třeboníně stát ještě letos nová sportovní hala. Projekt se ale ocitl v ohrožení.

Jedna z verzí návrhu víceúčelové haly pro Dolní Třebonín.Foto: archiv Dolního Třebonína

Nesouhlasná vlna v zastupitelstvu poukázala na některé nejasnosti. Místostarosta obce Zdeněk Přívratský a několik zastupitelů upozornili na to, že není známa konečná cena stavby – a také nejsou jasné náklady na její budoucí provoz. Uvedli, že nejsou proti hale jako takové, ale proti zadlužování obce a ohrožení jiných investic. Zastupitelé proto neschválili přijetí úvěru a zahájení stavby. Věc má ale pozitivní vývoj.

Starosta obce Pavel Ševčík tehdy informoval o plné připravenosti stavby a vyjádřil obavu, že přípravné investice přijdou vniveč. To se ale zřejmě nestane.



Čtvrteční zasedání zastupitelstva obce, hojně navštívené veřejností, ale přineslo do záležitosti nové světlo.



„Našli jsme společné řešení. Byl jsem pověřen podáním žádosti o dotace. Na základě úspěšnosti a výše dotací, se pak rozhodneme jak dál pokračovat ve financování stavby. Zhruba do února tak máme čas na vysvětlení všech sporných bodů," uvedl starosta Pavel Ševčík.



„Jsem rád, že jsme se dohodli na dalším řešení situace. Stavba tohoto druhu je rozhodně potřebná, ale na druhé straně je před námi mnoho dalších úkolů a peníze je pořád kam dávat. Musíme mít tedy ohledně sportovní haly jasno," konstatoval místostarosta Zdeněk Přívratský. Pokud vše půjde tak, jak se oba proudy v zastupitelstvu ve čtvrtek dohodly, mohla by stavba začít v dubnu příštího roku.