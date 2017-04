Železniční přejezd je uzavřen. Vládne před ním trochu zmatek, ale na objížďkách je klid

Kaplice Nádraží – Stavební mumraj na železniční přejezdu a zmatek mezi motoristy před ním.

Tak to vypadalo ráno v Kaplici Nádraží, kde vypukla úplná týdenní uzavírka železničního přejezdu. Práce na rekonstrukci přejezdu jsou v plném proudu, na místě je soustředěno množství techniky i dělníků, oprava začala frézováním povrchu vozovky.

Před přejezdem je ale rušno i na silnici. Mnohé motoristy, kteří dnes přijížděli k přejezdu od Českého Krumlova nebo od Velešína, uzavřený přejezd zaskočil. Zastavovali na místě, zkoumali mapy, někteří se ptají i mužů na stavbě, bezradní, jak mají pokračovat dál, několik jich otočilo a jedou zpět. Sem tam nějaký ten motorista zabloudí i dál podél trati, kde posléze za areálem Jednoty zjistí, že tudy cesta nevede.

„Já potřebuju jet do Besednice,“ konstatoval ráno šofér v dodávce a dál hleděl do mapy.

„Nevíte, kudy se dostaneme do Kaplice?“ ptali se dopoledne rozčileně šoféři další dodávky. „Jedeme do Vyššího Brodu, kdybychom to věděli, tak jedeme rovnou druhou stranou přes Rybník. Jenomže nikde po cestě jsme, kromě upozornění na uzavírku přejezdu a objížďku, neviděli zavčasu žádný dodatek, jak se věci mají, abychom se podle toho zařídili. Teď pojedeme zbytečně až do Krumlova.“

„Prosím vás, mířím k hranici. Dá se to tady někde propíchnout po nějaké cestě mezi poly?“, ptá se další šofér.

Nejvíc ztraceni jsou však u přejezdu cizinci. Například páru asijského původu se cestu snažil vysvětlit a v telefonu na mapě ukázat i jeden z vedoucích firmy Edikt, jež na stavbě pracuje.

Na prostranství před přejezdem platí rovněž zákaz vstupu pro pěší, pro které je připraven speciální provizorní přechod přes koleje přímo před budovou nádraží. Nicméně chodci, kteří hledají přechod směrem od přejezdu se docela projdou, než se k přechodu dostanou. Kdo to tam nezná, nedejte se odradit. Přechod je totiž ze strany, na které stojí areál spotřebního družstva Jednota Kaplice, dost těžko k nalezení i navzdory tomu, že tam chodce navádějí směrovky. Nenechte se zastavit cedulí soukromý pozemek, protože až na něm přechod přes koleje uvidíte.

Objížďky jsou nepříjemně dlouhé, nicméně situace na nich včera ale nebyla zdaleka tak dramatická, jak se čekalo. Místy sice motoristé musí hodně zpomalit, aby se vyhnuli s protijedoucími auty, ale kolony aut se netvořily. Otázka je, jak to bude vypadat ve špičce.

„Měli jsme z toho strach a čekali jsme velké problémy,“ přitakal Jaroslav Klein, starosta Besednice, přes kterou vede objížďka do Trhových Svin. Proto šoféry u vjezdu do městysu výstražně vítají dva plechoví policisté, přes obec je snížena rychlost na 30 km v hodině a v pohotovosti jsou i pracovníci obce, kteří ve vestách a s terči ráno drží dohled u základní školy. „Kupodivu je ale klid. Jenom ráno sem zabloudilo několik polských tiráků, avšak ostatní auta tudy kupodivu neprojíždějí pomalu žádná,“ těší starostu. „Uvidíme, jestli to vydrží.“