Zemědělcům mnohdy zamrzají napaječky a jiná technika

Českokrumlovsko - Zima dělá zemědělcům starost i radost. Mráz jim někdy dává dost zabrat, ale přírodě prospívá.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Matej Slávik

Leden studený, duben zelený. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. To jsou některé z lednových pranostik, jež se vztahují zejména na zemědělce. Ti kvitují, že při současných silných mrazech na polích leží ochranná sněhová peřina, ale na druhé straně zamrzají napáječky pro zvířata, traktory a jiná technika.



„Nám mrazy potíže zatím nedělají, ale stoupají nám náklady za energie, protože například musíme topit v bramborárně," konstatovala včera agronomka Zemědělského družstva Netřebice Věra Marešová. Brambory jsou v Netřebicích pořád k mání vždy v pátek, kilogram za 3,50 až čtyři koruny. „Co to dělá s plodinami na polích, těžko říct. To uvidíme, až sníh sleze."

„To znamená s plodinami, co jsme seli do mokra na podzim. Jestli se pod sněhem rozvinou plísně…"



V kravínech mají Netřebičtí vyhřívané napáječky, takže tam jsou zatím bez problémů. Zato družstvu při nedávném vichru z budovy kanceláří uletěla před dvěma roky zrekonstruovaná celá střecha i s krovem.



Ale ani vyhřívané napáječky dobytka nedokážou vždy silným mrazům dostatečně odolat. S mrazy se nyní potýkají třeba ve společnosti Bemagro Malonty. „Dneska tady ráno bylo asi minus 22 °C," přiblížila vedoucí chovu zvířat Jana Brychtová. „Zamrzají nám traktory, praskají hadice… Máme kejdové hospodářství, takže se nám nedaří uklízet tak dobře jako jindy, protože to zamrzá. I ohřívací tělesa temperovaných napáječek při těch mrazech odcházejí. Často voláme elektrikáře, což stojí peníze navíc."



Mráz působí problémy i při dojení krav. I když se v dojírně topí, v noci to tam vychladne na zhruba 15 °C a stává se, že dojicí stroje u vchodu, kde táhne, zamrznou.

Na druhé straně zemědělci doufají, že mráz zlikviduje choroby a škůdce rostlin i živočichů. A sníh půdu zásobí vodou.



Dobytku venku by sníh a mráz, pokud se zvířata mají v případě nepohody kam schovat, neměly vadit. Do sněhu se dokonce mnohde rodí telata. Jako třeba na farmě v Borové. „Už máme patnáct telat," řekla včera farmářka Marcela Kamírová. „Přede dvěma dny, kdy mi jedno telení krávy uniklo, se jedno telátko narodilo v minus dvaceti u potoka. Je v pohodě a prospívá," ujistila.