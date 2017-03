Žena Českokrumlovska: Byla vybrána pětice soutěžících

Český Krumlov – Porota soutěže žena Českokrumlovska 2017 vybrala a nominovala do finále pět žen. Těmi jsou Martina Bodláková, Jana Grammetbauerová, Jana Holcová, Jitka Lukáčová a Alena Nováková.

Český Krumlov.Foto: Deník / Kyselová Zuzana



Slavnostní vyhlášení prvního ročníku této soutěže můžete sledovat 1. dubna v rámci projektu Moda Fashion day(s).

Sedmnáct nominujících do soutěže původně přihlásilo šestnáct žen. „Často nominovali rodiče svou dceru, ale také sourozenec sestru a syn maminku,“ přiblížila Hana Šustrová, organizátorka soutěže.

„Ve většině případech se ale jednalo o známého nebo ženu, kterou si dotyčný váží a chce ji vyzdvihnout.“ Ženy v užší nominaci vybírala porota ve složení Jitka Zikmundová, radní města a patronka projektu MODA Fashion days, Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ Č. Krumlov a Hana Šustrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Jihočeském kraji a organizátorka soutěže Žena Českokrumlovska, podle jejich činnosti nad svoje pracovní kompetence a ve prospěch veřejného zájmu.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 1. dubna 2017 v Zámecké jízdárně Č. Krumlova. Cenu pro vítězku předá hlavní host večera Rut Kolínská, prezidenta Sítě pro rodinu, která přivedla myšlenku mateřských center z Německa do České republiky a nyní Síť pro rodinu sdružuje již 281 členských mateřských či rodinných center z celé České republiky. Letos navíc Síť pro rodinu slaví založení této neziskové organizace – 15 let a také 25 let od založení prvního mateřského centra velkou kampaní Rodina nemusí jít do prčic.

Pětice nominovaných:

Jana Grammetbauerová - V Loučovicích organizuje více jak desítku tradičních akcí pro místní, vede dětský taneční kroužek, je tamní knihovnicí.

Jana Holcová - Sklízí úspěchy jako výtvarnice. Pod jejím vedením však vzkvétá mnoho šikovných dětí, které vyhrávají soutěže. Je spoluorganizátor Masopustu v Č. Krumlově.

Jitka Lukáčová - Jako pediatrička je už desítky let známá svou obětavou péčí o pacienty. Kromě klasické léčby využívá i alternativní včetně homeopatik. Dělá osvětu formou přednášek a konzultací.

Alena Nováková - V Křemži se stará o děti a mládež. Dlouhodobě vede mateřské centrum Křemílek i mnoho jiných kroužků, včetně nejmenších skautíků či orientačního běhu. Organizuje mnoho akcí, zasedá v redakční radě místního měsíčníku, školské radě a v řídícím výboru MAP.