Zítra se festival komorní hudby stěhuje do synagogy, v pátek na zámek

Český Krumlov - Jednatřicátý ročník Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově je v plném proudu. Zde je nejbližší nabídka.

Český Krumlov hostí další ročník Festivalu komorní hudby.Foto: Lubor Mrázek

Ozvěny Pražského jara je název středečního (dnešního) koncertu v Zrcadlovém sále krumlovského zámku od 19.30 hodin. Wihanovo kvarteto zahraje smyčcové kvartety ze schwarzenberské hudební sbírky.



Smyčcové kvartety ze schwarzenberské hudební sbírky Koncert pro Egona Schieleho je dramaturgickou novinkou letošního ročníku Festivalu komorní hudby. V podání komorního souboru Variace v čele s uměleckým vedoucím Janem Jouzou zazní ve čtvrtek od 19.30 hodin v českokrumlovské synagoze. Koncert by měl zakládat programovou řadu zaměřenou na hudbu 20. a 21. století a odkaz na Schieleho jméno by měl připomínat skutečnost, že Český Krumlov není provždy zakonzervovaným skanzenem středověké, renesanční a barokní architektury, ale i v pozdějších epochách inspiroval a bude inspirovat i soudobé umělce.



Pocta Josefu Sukovi je další z koncertů Festivalu komorní hudby. Poslechnout si ho můžete v pátek od 19.30 hodin v Maškarním sále zámku Český Krumlov. Účinkuje Guarneri trio ve složení Čeněk Pavlík housle, Marek Jerie violoncello a Ivan Klánský klavír. „Jedním z koncertů skládá každoročně Festival komorní hudby poctu svému někdejšímu čestnému prezidentovi, houslovému virtuózovi Josefu Sukovi,“ říká dramaturg festivalu Martin Voříšek. „A do Českého Krumlova zavítá mimořádně vzácný host, klavírní Guarneri trio Praha. Za třicet let své existence si toto trio získalo světový věhlas a festivalový koncert tak bude jedním z prvních vystoupení po návratu z japonského turné.“ Krumlovští posluchači se mohou těšit na výběr nejslavnějších skladeb pro klavírní trio od českých autorů. Zazní Elegie, op. 23 od Josefa Suka, Klavírní trio g moll Bedřicha Smetany a Dvořákovy Dumky, op. 90.



Festivalové nokturno s číší vína si můžete užít rovněž v pátek od 21.30 hodin ve Sloupové síni na prvním zámeckém nádvoří. Hrají Jana Bezpalcová – akordeon, Dominika Weiss Hošková – violoncello. Skladby Piazzolla, de Falla, Granados.