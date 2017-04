Zkuste na vajíčku vytvořit vlaštovky nebo holubičku

Český Krumlov - Český Krumlov – Než se pustíte do malování velikonočních vajec, nezaškodí si připomenout, že tradičními kraslicemi na jihu Čech jsou jihočeské straky. Vajíčka zdobená voskovou batikou. A víte o tom, že naši předkové mnohdy ukládali zdobená vajíčka i do hrobů?

Vytváření jihočeských strak je zálibou například Lenky Kohoutkové, výtvarnice Regionálního muzea. Mnohé o nich ví pak etnografka stejného muzea Alice Glaserová.



Ví se, od kdy lidé začali malovat vajíčka?

Alice Glaserová (AG): To se přesně neví, ale určitě to bylo ještě před přijetím křesťanství. Z té doby se totiž našly v hrobech zbytky ozdobených vajíček. Byly ozdobeny touto technikou, takže můžeme říci, že je to technika velice stará.



Lidé dřív vkládali vajíčka i do hrobů?

AG: Vajíčko je nejenom symbolem jara, ale života obecně. Dávala se tedy do hrobu, protože symbolizovala znovuzrození v novém posmrtném životě . Do hrobů se dávala vajíčka zdobená i nezdobená. S relikty skořápek se skutečně setkáváme i v hrobech.

A křesťanství to potom převzalo.



Byl rozdíl mezi zdobenými vajíčky prostého lidu a vrchností?

AG: Určitě. Existovaly různé techniky zdobení. Vosková technika se používala hlavně na vesnicích, ale ve šlechtických nebo měšťanských domácnostech, nebo i na vesnicích, využívali lidé různé techniky. Dokázali využít skoro veškerý materiál. Známe vajíčka zdobená pomocí různých kovových plíšků, drátků, zdobená korálky, polepená různými barevnými stužkami, papírky. Kraslice bývala nejenom velikonoční dárek koledníkům, ale také je dávaly dívky svým vyvoleným. Byl to tedy i dárek z lásky.



Čím se vyznačují jihočeské straky?

AG: Některými motivy. Můžeme u nich najít vyšší frekvenci motivů jako jsou například kytičky, hvězdičky a hlavně vlaštovky, ty jsou místní specialitou. Najdeme je však i jinde.

Lenka Kohoutková (LK):

Tradiční jihočeská straka by měla obsahovat tři barvy. To znamená žlutou, červenou a zelenou. A určitou symboliku. To znamená, že většinou se tam vyskytuje symbol slunce, vegetativní motivy, čili lístečky, květiny a někdy i ptáci, takže hlavně vlaštovky a holoubci. Holubička je symbol Ducha svatého.

Věnujete se malování vajíček – jihočeský strak pouze před Velikonoci, nebo celoročně?

LK: Pro mě je to skutečně hobby. Celý rok se věnují sbírání vyfouklých vajíček, abych měla patřičnou zásobu, protože je pravdou a zkušeností, že čím starší je vyfouklé vajíčko, tím lépe přijímá barvu. Čerstvě vyfouklá vajíčka zpravidla nechytnou tak dobře, jako ta uleželá od loňska.



Čím dříve lidé vajíčka barvili?

LK: V časech dávných se barvilo zásadně přírodními barvivy. Moderní doba přinesla možnost barviv umělých a já sama léta barvila v anilínových barvičkách. Vyloupala jsem si kolečka červené, zelené a žluté a v tom jsem barvila, vejce chytala výborně. Žlutou dříve dělali ze šafránu, zelené odstíny z různých listů, červenou z červených cibulových slupek.



AG: Třeba červená řepa barvila krásně…



Zkoušela jste zdobit i jiná vejce než slepičí?

LK: Ano, mám i husí, pak vajíčko nebarvím technikou voskovou, ale škrabu je . Škrabaná vejce. se na Šumavě dělávala hodně. Jsou velice krásná, ale je to technika náročná na čas i na šikovnost. Škrabali rydly, knejpami, dneska jsou na to nožíky. Husí a kachní vejce mají tu výhodu, že mají daleko tlustší skořápku.