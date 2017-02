Žluté busy se znovu vrátí na trasu

Jižní Čechy – Od 1. března začnou autobusy RegioJet opět přepravovat cestující mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Nově pojedou dvakrát denně až do Lipna nad Vltavou. Deník o tom informovala Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Martin Divíšek

Dohodou totiž skončila jednání mezi dopravcem a Jihočeským krajem, konkrétně náměstkem hejtmana pro dopravu Janem Kubíkem, o navrácení přepravy cestujících v autobusových spojích na zmíněné trase.



„Máme pro cestující dobrou zprávu. Od následujícího měsíce budou opět moci cestovat žlutými autobusy na této trase – na výlety, do zaměstnání či do škol. Nově spojíme s Prahou, Budějovicemi a Krumlovem Lipno, ale také Rožmberk nad Vltavou,“ řekla Marcela Hamříková.



Předprodej jízdenek včetně nového úseku na Lipno začne tento týden. Spoje budou jezdit v hodinových intervalech.



Cestující nemohli využívat autobusy RegioJet ve „sporném“ úseku od 11. prosince 2016 na základě omezení, které do licence na tuto linku zavedl Jihočeský kraj.