Zákon o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany prošel sněmovnou. Po dohodě vlády a opozice de facto vylučuje investory z Ruska a Číny. Je dobře, když je bezpečnost nadřazena ekonomickým zájmům, nebo jsou to zbytečné obavy?

Čínské i ruské firmy jsou konkurenceschopné. Staví kvalitní jaderné reaktory doma i jinde. Mají být vyloučeny jen proto, že režim v jejich zemích se poslancům nezdá, i když kvůli tomu zaplatí daňoví poplatníci možná miliardy navíc?

Odpověď je jednoznačná: Ano, bezpečnost je na prvním místě. Ano, i pouhé podezření stačí, aby byly Rusko a Čína vyřazeny. Nejde totiž o to, že to nejsou zrovna vzorové demokracie. Jde o jejich chování v poslední době. A to je jednoznačně velmocensky rozpínavé.

Bráno ruským či čínským pohledem, je to jen „prosazování vlastních zájmů“. Bráno českým pohledem: Chápeme, ale jen k našim hranicím. Když bylo odhaleno pozadí vrbětického výbuchu, zachovala se vláda sice poněkud zmateně, ale nakonec vůči Rusku pevně a rozhodně.

V Dukovanech nic nevybuchlo. Vyloučit sebemenší riziko je však správné.