A hlavně za kauzou Dozimetr, obviněným Petrem Hlubučkem a rezignujícím ministrem školství Petrem Gazdíkem.

Všichni se hodně snažili. Vít Rakušan byl suverénně potvrzen v čele STAN. Kolem něj je prakticky kompletní nový tým. Změny doznaly stanovy hnutí, v nichž se výrazně posílila role dozorčí rady, která bude dbát na čistotu financování i neprůstřelnou minulost jeho kandidátů na jakékoli funkce.

I díky tomu STAN v podzimních komunálních volbách, kromě velkých měst, neutrpí nějaký dramatický debakl. V obcích si lidé vybírají toho, koho znají a kdo se osvědčil. Stranická značka za jménem jim je lhostejná. Jiné to budev senátním klání, kde příslušnost k subjektu s korupčními skvrnami může kandidáta poškodit.

A úplně nesrovnatelná liga jsou sněmovní volby. Naštěstí pro Rakušanovu formaci budou až za tři roky, takže času na obnovení důvěry a konsolidaci je teoreticky dost.

Potíž je v tom, že STAN nemá co ukotvovat. Je to hnutí bez pevných ideových základů. Aktuálně jsme se třeba dověděli, že trvá na zavedení eura, platnosti lustračního zákona pro ministry a jejich náměstky a že by rádo posunulo začátek vyučování na devátou hodinu.

První dva podněty jsou z Rakušanovy dílny, o třetím nechal ministr školství Vladimír Balaš zkusmo hlasovat delegáty sněmu.

Tak se ovšem celostátní politika nedělá. STAN je lokální hnutí různorodých osobností, jež se jednou přikloní k TOP 09, podruhé k lidovcům a potřetí k Pirátům. Tato rozevlátost je důvodem, proč vidím jeho parlamentní budoucnost černě.