Vzkaz profesora Jurajdy nové vládě zní tedy jasně. Dokud se do vedení ministerstev, důležitých institucí, státních firem a ústavů budou dosazovat kamarádi politiků, protekční figury, náhodní kolemjdoucí nebo zasloužilí straníci, Česká republika se nikdy nestane státem, v jakém bychom všichni chtěli žít.

A jak to dopadlo? „Novým ředitelem minulý týden MPSV přes odmítavé stanovisko své vědecké rady jmenovalo absolventa VŠE bez příslušné praxe, který donedávna působil v lokální IT firmě.“

V jeho čele by logicky měl stát špičkový expert, který zná moderní výzkumné metody, ekonometrické a statistické modely, profesní standardy, zdroje dat a je ve spojení s mezinárodní vědeckou komunitou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.