Na tom není samozřejmě vůbec nic špatného. Sociální sítě dělí společnost. Je to vidět nejen podle názorů na Rusko, ale i na očkování.

Problémem těchto výzev ke smiřování je to, kdo je říká. Opravdu stojí předseda parlamentu a člen předsednictva hnutí ANO Radek Vondráček o nějaký dialog s lidmi, kteří už mají dost Andreje Babiše? Opravdu je šéfredaktor Respektu Erik Tabery připraven přijmout cizí názory řekněme na migraci nebo Putina? Není to často jen hezká fasáda a neznamená třeba ono „otevřete se druhým“ často „bavte se s nimi a přesvědčte je o naší pravdě“?

Lidí, kteří se dokážou opravdu otevřít druhým a třeba i svůj názor změnit, je ve skutečnosti velmi málo. A zcela určitě se to neodehrává někde na facebooku, kde vám za krkem sedí sto vašich přátel, šokovaných z toho, že najednou píšete něco jiného. Děje se to v osobním kontaktu a za normální doby především v našich hospodách, v tom krátkém čase mezi druhým a pátým pivem, kdy už je mysl otevřená, ale zároveň se ještě nepustila do boje, podpořeného alkoholem.

Takže já souhlasím. Mluvte s druhými. A nenechte si od nikoho mluvit do toho, co si máte myslet a k čemu máte dojít.