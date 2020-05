Ošetřovné ve výši osmdesát procent platu byl dobrý způsob, jak pomoci lidem zasaženým krizí. Zaměstnancům i živnostníkům. Teď se z něj stává rébus.

Foto: Deník

Zaměstnavatelé si stěžují, že dost pracovníků si na dávku zvyklo a raději tvrdnou s dětmi doma, než by se vrátili do práce. Tam už jsou nutně potřeba. Podnikatelé kritizují i to, že ošetřovné je vypláceno i na puberťáky.