Mariupol, tedy to, co z něj zbylo, padl. V labyrintech pod Azovstalem ještě sice zůstávají stovky posledních ukrajinských vojáků, ale i ti se postupně vzdávají. Není to evakuace, ale kapitulace. Až příští dny ukáží, zda se tak děje alespoň podle mezinárodního válečného práva a zda ukrajinští vojáci zajetí přežijí a budou vyměněni za zajaté ruské vojáky.