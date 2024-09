Spartak Kaplice – Tigers Basketball ČB C 82:73 (44:45)

Fakta - hráli a dávali body: Novotný 20, Míšek 14, Hejný L. 12, Šulek 11, Čegan 10, Adámek R. 9, Formánek 3, Vaniš 2, Adámek J. 1, Pintner, Mlýnek; trojky: 7 (Míšek a Čegan 2, Adámek R., Formánek a Šulek po 1); trestné hody: 34/21 (61,8%); čtvrtiny: I. 18:23, II. 26:22, III. 13:13, IV. 25:15.

Soutěžní ročník 2024/2025 přináší v jihočeské basketbalové lize rozšíření počtu účastníků. Novým celkem je TJ Jiskra Nová Bystřice, se kterou se Kapličtí utkají v sobotu 19. října na domácí palubovce v rámci třetího kola.

I v tomto ročníku bude pokračovat trend zapojování mladých pušek do mužského A-týmu, neboť generační obměna se blíží. A hned v úvodním utkání sezony se spolu na palubovce představili otec a syn – legendární snajpr Roman Adámek s pokračovatelem rodinné tradice, synem Jakubem.

Samotný duel měl pozvolný start. Domácí působili v úvodu rozpačitě, čehož hosté využili a ve čtvrté minutě odskočili na 1:8. Tento vývoj přinesl i první oddechový čas kaplické lavičky. Po jeho skončení se hra vyrovnala a v polovině první desetiminutovky ukazovala tabule stav 7:12. Během minuty se podařila domácím osmibodová šňůra (15:12, 6.), avšak následně opět spadli do útlumu. V sedmé minutě došlo na generační spolupráci, kdy se za velikých ovací publika na hřišti potkal otec se synem Adámkovi. Závěr úvodního dějství patřil českobudějovickému Kubátovi (s 37 body nejlepší střelec duelu), jenž 11 body v řadě zajistil tygrům výhru v první čtvrtině – 18:23. Druhé hrací období přineslo již pohlednější hru, kdy se hra přelévala ze strany na stranu a oba týmy se střídaly ve vedení. V 16. minutě sice Roman Adámek snížil na rozdíl jediného bodu (31:32), ovšem českobudějovičtí znovu odskočili – 35:41 (18.). V závěru druhé části se o body domácích starali především Míšek a Lukáš Hejný, a když těsně před poločasovou pauzou udeřil Vaniš, šli domácí do šaten s jednobodovým mankem – 44:45.

Po změně stran přišlo tradiční opadnutí tempa, hra se zpomalila a byla plná chyb. Svědčí o tom i nízká produktivita obou celků, když dohromady bylo k vidění jen 26 bodů (13:13). Hned v prvních minutách třetího dějství hosté odskočili do sedmibodového trháku (46:53, 24.). Byli to opět Míšek s Hejným, kteří pozvedli ofenzivní hru domácích a jejich zásluhou se spartakovci bodově dotáhli - 55:55 (27.). Do konce třetího dějství se skóre posunulo jen minimálně, a tak měli Českobudějovičtí před závěrečnou periodou jednobodový náskok – 57:58. Závěrečná část zprvu slibovala dramatickou zápletku, když ještě v její polovině svítil na ukazateli skóre vyrovnaný stav 64:64 (35.). Posledních pět minut však rozjeli spartakovci neuvěřitelný válec, který doslova sestřelil tygří smečku. Tento herní úsek vyhráli domácí dílčím skóre 18:9 a na střeleckých zápisech se podílelo pět domácích borců. Ve 37. minutě šli Kapličtí do šestibodového trháku (70:64), který o minutu později navýšili na 76:66. Hostům nepomohl ani time out. Závěr utkání si svěřenci trenéra Milsimera zkušeně pohlídali, a přestože se tygři snažili zazlobit zpoza tříbodového oblouku, již neměli tolik přesnou mušku. Spartakovci vstoupili do nové sezony důležitou výhrou.

Místo absentujícího trenéra Václava Blažka vedl tým asistent Pavel Milsimer a opět ukázal, že umí své svěřence dobře namotivovat a naordinovat jim vítěznou taktiku. Rovněž příležitost dostal mladý Jakub Adámek, jenž se po boku otce zapsal do střelecké listiny a na hřišti se vůbec neztratil.

Další výsledky: J. Hradec B – Písek C 43:35

Příští kolo (4.10.): Nová Bystřice – Písek, Legends ČB – J. Hradec, Tábor – Tigers ČB, Pelhřimov – Kaplice.

Kaplice Grizzlies- BK Sojky Pelhřimov B 75:57 (34:29)

V nadregionální lize U19M zdolali v úvodním kole Kapličtí pelhřimovské Sojky.

Fakta - hráli a dávali body: Adámek J. 20, Šulek V. 14, Stříbrný J. 11, Fuchsík M. 8, Šedivý D. 7, Šulek A. 6, Řádek M. 5, Bauer M. 2, Kaiser F. 2; trojky: 9 (Šulek V., Šedivý, Fuchsík, a Stříbrný po 2, Řádek 1); trestné hody: 23/18 (78,3%); čtvrtiny: I. 22:21, II. 12:8, III. 18:7, IV. 25:21.

Autor: Jan Beň