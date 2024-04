O víkendu bylo na programu předposlední kolo jihočeské basketbalové ligy mužů. Kapličtí doma přivítali nejúspěšnější tým posledních ročníků, českobudějovický celek Legends. Přes skvěle odehranou druhou čtvrtinu se v té třetí stali spartakovci doslova komparzem, který jen přihlížel drtivé hře hostů. Probuzení celého týmu v závěru utkání s mohutným finišem a zlatou trefou z perimetru z rukou svátečního střelce Josefa Vaniše jen dokreslilo kouzlo nevídaného sportovního příběhu.

Autor zlaté trojky Josef Vaniš (s míčem), pro nějž se jednalo o vůbec první úspěšnou trefu z perimetru v soutěžním utkání. | Foto: Pavel Milsimer.

Spartak Kaplice – Legends České Budějovice 81:80 (54:37)

Fakta - hráli a body: Šulek 19, Hejný F. 16, Míšek 13, Adámek 12, Čegan 8, Hejný L. 8, Vaniš 5, Mlýnek, Trinkl (do hry nezasáhl); trojky: 13 (Šulek 5, Adámek 4, Čegan 2, Hejný F. a Vaniš po 1); trestné hody: 21/10 (47,6 %); čtvrtiny: I. 24:24, II. 30:13, III. 4:26 (!), IV. 23:17.

Tým z krajské metropole, tvořený zlatou generací českobudějovického basketbalu s mnoha ostřílenými borci včetně Lukáše Krause a Tomáše Šustka, se stal od svého vstupu do soutěže (ročník 2017/2018) hegemonem pod jihočeskými koši. Vyjma ročníku 2020/2021, kdy se kvůli pandemii COVID 19 nehrálo, ovládl všechny dokončené ročníky. K favoritům na celkové vítězství patří i letos.

Domácí celek se musel obejít bez podkošových hráčů Petra Novotného a Ondřeje Formánka, premiéru si v dresu Spartaku odbyl místní odchovanec Miroslav Mlýnek. Úvodní dějství přineslo svižný start obou celků. Ve třetí minutě již na tabuli svítil stav 15:12. Hra se následně uklidnila a prim hrála defenziva. O čtyři minutý později tabule ukazovala vyrovnaný stav 17:17 (7.). Poté hosté odskočili na 21:24, avšak Čegan s Míškem z čáry trestného hodu vyrovnali na 24:24 po první, hracím období. Druhé dějství ovládli svěřenci trenéra Blažka, kteří si připsali v této části hry osm přesných tref z perimetru. Přestože Českobudějovičtí kladli důraz na obranu, nepodařilo se jim pokrýt tříbodový oblouk a domácí nekompromisně trestali. Ještě v polovině druhé čtvrtiny byl stav 33:31 (16.), na jejím konci po skvělé jízdě spartakovců již na ukazateli skóre svítily číslice 54:37.

Po změně stran přišel nepochopitelný zkrat domácího týmu. Za 10 minut hry (celá třetí čtvrtina) zaznamenal pouhé 4 body (!) a ztratil dvojciferné vedení, které se změnilo na pětibodové manko (58:63). Spartakovci ztratili lehkost, přestalo se jim dařit v obraně a nechávali soupeři příliš prostoru na zakončení. Ve 23. minutě ještě domácí po koši kapitána Lukáše Hejného vedli 56:43, poté však Legendy vsítili čtyři trojky v řadě (56:55, 26.) a v tlaku neustávaly. Další osmibodová šňůra znamenala jejich vedení 56:63 (28.). Time out kaplické lavičky, již druhý v tomto dějství, přinesl hodně emotivních výlevů. Konečnou podobu skóre po třetí desetiminutovce dal Filip Hejný (s 16 body druhý nejlepší střelec Kaplice), jenž upravil na 58:63. Hráči z krajského města byli na koni a zdálo se, že po vydařené třetí periodě si následující průběh pohlídají a dokráčejí si pro vítězství. Kapličtí reprezentanti se projevili jako praví srdcaři a připravili přítomným divákům nevídaný sportovní příběh, který se zapíše zlatým písmem do jejich historie.

Hned v úvodu závěrečné části se za tři body prosadil Filip Hejný (61:63). Hosté kontrovali a odskočili do osmibodového trháku – 64:72 (33.). Filip Hejný s Pavlem Míškem téměř vymazali nabyté manko (71:72, 15.), což Legendy přimělo k oddechovému času. Po jeho skončení znovu hosté navýšili své vedení (73:78), a dalo by se říci, že směřovali za výhrou (37.). Time out bral trenér Blažek a přišel v pravý čas. Během další minuty se podařilo domácím vyrovnat na 78:78 (39.). Pětašedesát vteřin před koncem zapsal dva body z čáry trestného hodu Šustek a posunul hosty do vedení 78:80. Na druhé straně se ze stejné vzdálenosti Filip Hejný neprosadil a českobudějovičtí mohli navýšit své vedení. Lukáš Kraus však obě šestky minul, čímž nasměroval duel do infarktové koncovky. Fantastické publikum si nemohlo přát lepší vyvrcholení zápasu. Šestnáct vteřin před závěrečným klaksonem vyhazovali Kapličtí ze zámezí. Na hřišti v tu chvíli již chyběli vyfaulovaní Lukáš Hejný a Jakub Šulek a tak byli na potenciální vítěznou střelu připravení Adámek, Čegan a Míšek. Míč po vhození putoval mezi domácími hráči, až se dostal k Josefu Vanišovi. Ten, ač sváteční střelec z dálky, zachoval chladnou hlavu a vteřinu před koncem vyslal střelu za tři body. V tu chvíli bylo v hale ticho, aby se následně otřásala v základech pod náporem decibelů hlučících fanoušků a především domácích hráčů, neboť Vanišova střela po odrazu od desky rozvlnila síťku! Neuvěřitelná euforie zachvátila nejen diváky, střídačku, ale především hráče na hřišti, kteří se do jednoho vrhli na nevěřícně koukajícího střelce. Danou situaci neunesl nejzkušenější českobudějovický hráč Šustek, který jako již vyfaulovaný nakopl lavičku a pustil se do nesmyslné debaty se stolkem zapisovatelů doplněnou nevybíravým komentářem. Oba arbitři neváhali a udělili mu diskvalifikující chybu. Pavel Míšek mohl vteřinu před koncem z čáry trestného hodu navýšit vedení na dvoubodové, ale míč vyklouzl z obroučky. Legensy měli již jen mizivý čas na poslední střelu a i přes enormní snahu ji již nevyslali. V tu chvíli byl sportovní příběh dopsán zlatým písmem.

„Kdybychom se nesesypali ve třetí čtvrtině, nemuselo dojít k takovému dramatu. Na druhou stranu je tato trefa o to sladší. Čas plynul, bylo potřeba vystřelit a míč doputoval ke mně, tak jsem to zkusil. Skoro si ani nepamatuji, co bylo poté. Až když jsem se ocitl nad hlavami svých spoluhráčů, uvědomil jsem si velikost toho okamžiku,“ uvedl střelec vítězného koše Josef Vaniš.

Spartakovci se mohli spolehnout na svou zbraň – střelbu za tři body. Z perimetru si připsali 13 přesných zásahů. Nedařilo se jim tentokrát při trestných hodech (11 neproměněných z jednadvaceti).

Další výsledky: Písek – J.Hradec 47:67, Tigers ČB – Pelhřimov 67:106

Příští kolo (19.-20.4.): Tábor – Kaplice, Pelhřimov – Písek, Legends ČB – J.Hradec

Play off – po skončení základní části čeká na první čtyři týmy play off. Hraje se na dva zápasy (semifinále a finále), pouze souboj o třetí místo bude na jeden vítězný duel. Pro Kaplické, kteří si výhrou nadstavbu zajistili, se rýsuje jako protivník právě pokořený soupeř – Legends ČB.

Autor: Jan Beň