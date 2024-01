Druhou polovinu soutěže pod jihočeskými koši zahájili basketbalisté z Kaplice v nově zrekonstruované hale píseckých sršňů, kde se v letošní sezoně hraje nejvyšší tuzemská soutěž. Spartakovci trpělivou a zkušenou hrou dospěli k desetibodovému vítězství a udělali další krok ke splnění předsezonních cílů v podobě umístění na bedně. Utkání bylo jediné v tomto kole, ostatní byla odložena.

Momentka z domácího duelu Spartaku se Sršni. Zleva v bílém Jakub Šulek, Filip Hejný a Pavel Míšek (s míčem). Všichni tito hráči se výraznou měrou podíleli na výhře nad stejným soupeřem u řeky Otavy. | Foto: Jan Beň

Sokol Sršni Písek C – Spartak Kaplice 76:86 (40:36)

Fakta z utkání - hráli a bodovali: Čegan 19, Šulek 16, Adámek 15, Míšek 12, Novotný 7, Formánek 7, Hejný L. 5, Hejný F. 5; trojky: 12 (Adámek 4, Čegan, Míšek a Šulek po 2, Novotný a Formánek po 1); trestné hody: 18/10 (55,6%); čtvrtiny: I. 18:23, II. 22:13, III. 16:24, IV. 20:26.

V netradičním čase v sobotu dopoledne čekala na svěřence trenéra Blažka nejen nově zrekonstruovaná hala, ale také obměněný písecký celek. V jeho barvách se představilo hned několik nováčků z domácí juniorské líhně, což prakticky přineslo souboj generací (věkový průměr hráčů Spartaku byl 36,8 roku oproti průměrnému věku 25,1 na straně sršňů).

První bodový zápis střetnutí patřil domácím hráčům a byla to hned trefa zpoza tříbodového oblouku. Jinak byl úvod utkání poznamenán časem jeho začátku (v 11:30), kdy borci na obou stranách ještě nebyli zcela rozehraní, což se projevilo i na pozvolném růstu skóre - v polovině první čtvrtiny ukazovala tabule 7:5. V sedmé minutě byl stav ještě vyrovnaný (13:13), poté se však spartakovcům podařilo odskočit do mírnějšího trháku 18:23 po prvním dějství. Druhá část patřila Píseckým, kteří ji vyhráli dílčím skóre o devět bodů (22:13). Ještě v 15.minutě drželi Kapličtí po trefě Adámka z perimetru vedení (26:33), avšak kombinovaná obrana domácích (střídavě osobní a zónová) začala nabourávat hostující kombinaci a domácí rychlými brejky otočili na poločasových 40:36. Svěřenci trenéra Blažka vyšli v posledním dvouminutovém úseku druhého dějství zcela naprázdno.

Po změně stran zaznamenal v rychlém sledu Míšek pět bodů a vrátil tím hostům vedení – 40:41 (22.). Domácí zareagovali stejně (45:41), poté ovšem rozjeli spartakovci sonátu pro trenéra Blažka, která představovala čtrnáctibodovou šňůru a jejich vedení 45:55 (27.). Toto gala představení přerušili sršni time outem, po jehož skončení začali pomalu snižovat bodové manko až na stav 56:60 po třech odehraných čtvrtinách. Poslední hrací období bylo zajímavou podívanou, jak se dravé mládí pokouší předčít zkušené matadory. Zásluhou Novotného neomylné ruky se spartakovci posunuli do osmibodového vedení (58:66, 32.). Sršni snížili na 62:66, snažili se do Kaplických zakousnout, ale ti dokázali zareagovat vždy včas – 65:70 (34.). O minutu později po snadném zakončení Šulka již na ukazateli skóre svítil stav 66:74. Hráči od řeky Otavy se ještě pokusili o zvrat, snížili na 73:77 (37.), avšak dvě trefy z perimetru z rukou snajpra Čegana a nestárnoucí legendy Adámka posunuly hosty do klidných bodových vod – 76:83, čtyřicet vteřin před koncem. Písečtí sice zasypali koš Kaplice smrští tříbodových pokusů, ani jeden však síťkou nepropadl a Formánek s Čeganem posunuli stav na konečných 76:86.

Duel přinesl pohledný basketbal s rychlým přeléváním hry ze strany na stranu. Hosté vyjma druhé desetiminutovky hráli svůj basketbal a ten bodavým sršňům neseděl. Zajímavé pro oko diváka byla tříbodová přestřelka – domácí vsítili 14 úspěšných střel z perimetru a hosté zpoza tříbodového oblouku mířili do černého dvanáctkrát. Tentokrát Kapličtí byli plni elánu, a i přes nezdar ve druhé periodě si hru užívali. Pokud si podobnou pohodu přenesou i do následujících duelů, můžeme se těšit na další skvělá představení.

Příští kolo (10. února): Tigers ČB – Kaplice, J.Hradec – Pelhřimov, Písek – Tábor.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

Sdružený okresní přebor Českobudějovicka:

Ve druhé mužské soutěži, kde startují reprezentanti českokrumlovského okresu, se daří hráčům BC SCHWARZBACH ČK. Ti zatím vedou tabulku, když si připsali čtyři výhry (v Protivíně 51:55, doma s Tigers ČB 83:68, se Strakonicemi 84:50 a s Týnem 111:63), a jedinou porážku (ve Strakonicích 80:66).

Pořadí: 1. BC Schwarzbach ČK 9 bodů, 2. BSK Strakonice 8, 3. Tigers ČB B 8, 4. Týn nad Vltavou 7, 5. Protivín 4.

