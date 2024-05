Semifinále jihočeské basketbalové ligy mužů odehrál Spartak Kaplice s celkem Legends ČB. Postup do finálové série si vybojovali hráči z krajské metropole, když o jejich postupu rozhodlo při rovnosti zápasů (1:1) výsledné skóre. Českobudějovičtí se utkají o titul s jindřichohradeckými lvy, spartakovce čeká v souboji o bronz jediný duel s Pelhřimovem.

Tomáš Šustek se snaží prosadit přes kaplickou obranu. S 28 body byl lídrem Legend. V utkání v Kaplici nastříle 21 bodů a celkem v sérii zatížil konto Spartaku 49 body. | Foto: Pavel Milsimer

Spartak Kaplice – Legends České Budějovice 62:60 (33:31) – 1:0

Hráli a bodovali: Novotný 17, Adámek 13, Hejný F. 9, Hejný L. 8, Šulek 5, Čegan 4, Míšek 4, Vaniš 2, Mlýnek a Ptáček do hry nezasáhli; trojky: 4 (Adámek 3, Novotný 1); trestné hody: 13/8 (61,5 %); čtvrtiny: I. 15:16, II. 16:17, III. 18:15, IV. 13:12.

Úvodní zápas semifinálové série přilákal do kaplické haly davy natěšených fanoušků, kteří pomocí bubnů vytvořili bouřlivou atmosféru. Trenéru Blažkovi chyběli zranění Formánek s Mlýnkem a k dispozici měl osmičku ostřílených borců. Českobudějovičtí, kteří v předposledním kole základní části v místní hale těžce nesli jednobodovou prohru trojkou v poslední vteřině z rukou svátečního střelce Vaniše, přicestovali nažhavení na odvetu s cílem zvítězit. Že jde o play off bylo patrné od začátku. Spousta chyb a nervozita byla vidět na všech hráčích. Lépe do utkání vstoupili hosté, kteří první rozvlnili síťku – 0:5 (2.). Prapor domácí ofenzivy zvedl Petr Novotný, jenž strhl ostatní a v polovině nervozní první čtvrtiny ukazovala tabule stav 7:5 (6.). Stejně opatrný basketbal se hrál i ve druhé části úvodní periody a skóre narůstalo jen pozvolna. V 8. minutě byl stav vyrovnaný 14:14 a po konci prvního dějství měli mírně navrch hosté – 15:16. I druhé hrací období přineslo spíše boj než pohlednou hru. Oba celky se střídaly ve vedení a ani jeden si nedokázal vypracovat výraznější náskok – ve 14. minutě byl stav 25:25, v sedmnácté 27:27 a v polovině utkání díky trefám Vaniše a Filipa Hejného v samém závěru 33:31 pro Spartak.

Do druhé půle českobudějovičtí vlétli devítibodovou šňůrou (33:40, 23.) a spartakovci brali time out. Po jeho skončení se trefil Adámek z perimetru, avšak hosté odpověděli také tříbodovou akcí (koš s faulem a následnou šestkou) – 36:43 (24.). Navazující dva útoky byly z obou stran jako přes kopírák – kombinace zakončena úspěšnou trojkou (Novotný – Širůček) a skóre povyskočilo na 39:46. Oddechový čas brali Českobudějovičtí, jenže po jeho skončení předvedli svěřenci trenéra Blažka precizní obranu doplněnou úspěšnými střeleckými zásahy znamenajícími desetibodový průvan v hostujícím koši a otočení vývoje skóre na 49:46 (30.). Těsně před koncem třetího hracího období sehráli Českobudějovičtí úspěšnou akci a do závěrečné části se šlo s jednobodovým náskokem domácího celku – 49:48. Poslední hrací období bylo ofenzivní mizérií s dominancí defenzivních rozestavení. Dohromady bylo k vidění jen 25 bodů (13:12). Oba celky se v minutových intervalech do poloviny čtvrté čtvrtiny střídaly ve vedení – 55:56 (35.). Následně pálil dvakrát přesně Filip Hejný z čáry trestného hodu (57:56, 36.) a tím na dlouhé tři minuty ustaly střelecké zápisy. Až minutu a čtyřicet vteřin před koncem se prosadil hostující Šustek (57:58), na jeho koš odpověděl Petr Novotný úspěšnou šestkou, čímž bylo minutu a deset vteřin před klaksonem vyrovnáno – 58:58. Zpod koše se prosadil Jan Filip (58:60) a to už časomíra ukrajovala poslední minutu. Kaplický kapitán Lukáš Hejný byl při snaze o zakončení zastaven jen za cenu faulu a na čáře trestného hodu zachoval pevné nervy – dva přesné zásahy znamenaly vyrovnání na 60:60 (40 vteřin před koncem). Českobudějovičtí ztratili míč, který se dostal do rukou domácí legendy a nejzkušenějšího hráče Romana Adámka, jenž si rozpomněl na mladá léta a úchvatným nájezdem vsítil veledůležitý koš – 62:60. Hala bouřila a těšila se na drama. Na časomíře svítilo 18 vteřin, Legends brali time, při němž chystali závěrečnou akci. Ta jim nevyšla díky obranému nasazení spartakovců a za ohlušujícího rámusu z publika vypukla na domácí straně nespoutaná radost. Výhra 62:60 přiblížila kaplické k finále.

Spartakovci se nemohli opřít o svou tradiční zbraň – střelbu z perimetru. Pouze čtyři přesné zásahy je jejich velký podprůměr. Na vítězství se podílel celý tým a rovněž ve střelecké listině jsou zapsáni všichni hráči, kteří se objevili na palubovce. „Opět jsme ukázali, že umíme bojovat a porvat se o výhru. Měli jsem ze začátku problém s nastaveným metrem arbitrů, kteří připustili hodně tvrdou hru. Nešla nám střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti, o to větší důraz jsme dali na obranu. Zónové rozestavení Českobudějovické zaskočilo a my z toho těžili. No a když připočteme šestého hráče v podobě napěchovaných tribun a bubeníků, je to zážitek pro všechny. Prostě zápas play off, jak má být!“

Legends České Budějovice - Spartak Kaplice 90:80 (49:36) – 1:1, skóre 150:142

Hráli a bodovali: Šulek 19, Čegan 18, Adámek 13, Novotný 9, Hejný L. 6, Míšek 6, Hejný F. 4, Vaniš 2, Ptáček do hry nezasáhl; trojky: 12 (Adámek, Šulek a Čegan po 4); trestné hody: 17/7 (41 %); čtvrtiny: I. 25:14, II. 24:22, III. 15:30, IV. 26:17.

Odveta byla v ofenzivnějším stylu než předchozí bitva. Českobudějovičtí měli k dispozici ostříleného Lukáše Krause, spartakovci nastoupili ve stejném složení. Domácí do utkání vstoupili velmi dobře a během úvodního tříminutového úseku odskočili do osmibodového vedení (8:0). To přimělo kaplického lodivoda k prvnímu oddechovému času. Po jeho skončení otevřel skóre na straně hostů Adámek (8:3). Po trojce Šulka (12:9, 6.) přišel tříminutový hluchý úsek Spartaku, díky kterému Legendy utekly na 18:9 (9.). V závěru prvního dějství se jim podařilo vedení navýšit na dvojciferný rozdíl – 25:14. Ve druhém hracím období si Českobudějovičtí drželi dostatečný odstup, který nabobtnal na plusových 15 bodů (32:17, 13.). Když o minutu později ukazovala tabule stav 36:18, zdálo se, že domácí míří za postupem. Spartak si bral další time, došlo ke změně obrany a spartakovci zahájili stíhací jízdu. Šňůrou 11:2 snížili na 38:29 (16.) a po oddechovém čase sáhli hráči z krajské metropole. Po návratu na hřišti došlo v podkošovém souboji k udeření Pavla Míška do obličeje, který zůstal otřesen ležet na palubovce, avšak píšťalky obou arbitrů zůstaly němé. Tento sporný moment domácí využili a nabrali znovu dvojciferný náskok – 44:31 (18.). V polovině duelu svítil na ukazateli skóre stav 49:36.

Po krátké pauze přišla kaplická smršť. Hosté se nechtěli smířit s myšlenkou neúspěchu a zcela opanovali hřiště. Tuto část hry vyhráli dílčím skóre 30:15 a vrátili se do boje o finále. Ještě ve 23. minutě vedli Českobudějovičtí 56:45, následující čtyři minuty byly pro ně hororového charakteru – svěřenci trenéra Blažka jedenácti body v řadě srovnali na 56:56 (27.), čímž ještě nekončili. Po trojce Šulka a bleskovém koši Novotného se domácí dostali do role prohrávajícího celku – 57:63 (29.). Do konce třetí čtvrtiny se však Legendám podařilo vrátit vedení na svou stranu – 64:63 po třiceti odehraných minutách. Play off zápas se vším všudy, kvitovali přítomní diváci, o postupujícím rozhodne závěrečná perioda. V jejím úvodu se oba celky střídaly v zakončení. Ve 33. minutě tak bylo srovnáno 68:68. Poté domácí zapsali 5 bodů za sebou (73:68, 34.) a zrodil se rozhodující náskok. Čegan sice z perimetru snížil, jenže domácí přidali další dva koše – 78:71 (35.). Time out hostující lavičky hru přerušil, avšak napětí na hřišti nijak neuvolnil. Se situací se lépe srovnali domácí, kteří Kaplické již nepustili na dostřel a všemi silami si hlídali bodový odstup potřebný pro finálové oslavy. Za stavu 80:76 (38.) přišly klíčové okamžiky koncovky. Českobudějovičtí dvakrát za sebou skórovali a připsali bonusový bod z čáry trestného hodu za faul a tím odskočili na 88:77. To již časomíra ukrajovala poslední minutu. Spartakovci ještě zabojovali, avšak z šesti trestných hodů v řadě (3x faul pod košem) proměnili jen 3 (88:80). Poslední útok ještě domácí přetavili v koš a po výhře o deset bodů mohli slavit postup do finále soutěže.

Výhra 90:80 v součtu s prohrou 60:62 poslal do titulových bojů právě českobudějovický celek, neboť v součtu obou utkání měl lepší skóre – 150:142. Spartakovci předvedli srdnatý boj, nezlomilo je bodové manko v první půli a statečně se rvali o postup. Tentokrát se mohli opřít a tříbodové střely (12 úspěšných zásahů), ale chybělo jim to štěstíčko. Na domácí straně byli prakticky jen tři lídři Šustek (28 bodů), Šašek (27) a Kraus (22) – celkem připsali 77 bodů z 90. S otazníkem zůstává nastavený metr obou arbitrů, kteří tolerovali agresivní styl hry Českobudějovických, zatímco na druhé straně bylo posuzování nedovolených zákroků spornější (poměr faulů 18:23).

„Legendám gratulujeme. Doma si finále uhráli. My se nemusíme stydět, předvedli jsme úchvatnou sérii, kterou rozhodla až poslední pětiminutovka. Musíme se otřepat ze zklamání a načerpat hlavně psychické síly – pořád hrajeme o medaili s Pelhřimovem,“ dodal trenér Václav Blažek.

Druhé semifinále: Pelhřimov – J. Hradec 54:71 (32:35) – 0:1, J.Hradec – Pelhřimov 69:58 (33:32) – 2:0.

Autor: Jan Beň