Druhý adventní víkend pokračovala jihočeská basketbalová liga mužů. Hráči Kaplice přivítali táborské medvědy a připsali si nad tímto celkem výhru po dlouhých čtyřech letech (poslední se datuje k 29.11.20219 – sezona 2020/2021 však byla kvůli pandemii covidu zrušena). O to větší byla radost domácích, kteří si výhrou upevnili druhé místo v tabulce. Další měření sil je čeká až v novém roce na horké půdě několikaletého vládce soutěže týmu českobudějovických Legends. Kadetům se v nadregionální lize dařilo střídavě a vezou z hřišť soupeřů bilanci 1:1.

Pavel Míšek (v bílém s míčem) v nájezdu do otevřené táborské obrany. Míšek se objevil v domácím dresu po nemoci, což částečně ovlivnilo jeho výkon. Přesto zaznamenal 10 bodů a především exceloval v obraně. | Foto: Jan Beň

Jihočeská liga muži: Spartak Kaplice – BK Tábor 86:72 (56:33)

Body: Šulek 19, Čegan 17, Adámek 16, Míšek 10, Formánek 9, Hejný F. 8, Novotný 7, Vaniš, Trinkl; trojky: 9 (Adámek a Čegan po 4, Formánek 1); trestné hody: 21/17 (80,9%); čtvrtiny: I. 24:17, II. 31:16, III. 16:17, IV. 15:22.

Poslední utkání v kalendářním roce 2023 odehráli kapličtí basketbalisté na domácí palubovce. K dispozici nebyl zraněný kapitán Lukáš Hejný, jinak měl trenér Václav Blažek k dispozici devět borců. Úvodní část hry přinesla pěknou podívanou, hra se přelévala ze strany na stranu ve vysokém tempu, když především domácí celek předváděl krásnou kombinační hru. V polovině první periody byl stav 10:4. Po time outu táborského týmu hosté snížili na 12:11 (7.), ovšem pohoda na straně kaplických hráčů se nikam neztratila a ti ráhně odpověděli – odskočili na plusových 7 bodů po deseti minutách hry (24:17). Druhé dějství bylo ve znamení plejády úspěšného kaplického zakončení. Svěřenci trenéra Blažka zasypali hostující koš jednatřiceti body a inkasovali jich jen 16. Výsledkem bylo poločasové vedení o třiadvacet bodů (56:33) a především spokojení diváci, kteří se předvedenou hrou doslova bavili, což oceňovali mnohdy skandovaným potleskem.

Po změně stran spartakovci sice zvolnili, přesto stále předváděli pohodovou hru. Ve 25. minutě se jejich vedení vyšplhalo na 71:40, což vedlo k dalšímu oddechovému času táborských medvědů. Po jeho skončení se hosté probudili ze zimního spánku, a naopak domácí padli do útlumu. Desetibodovou šňůrou snížili reprezentanti od rybníku Jordánu na 71:50 a ukázali, že i přes velký rozdíl ve skóre budou bojovat až do konce. V závěrečném dějství se již hrálo jen o výši konečného bodového zápisu, což mnohdy vedlo k hloupým a jednoduchým chybám domácích hráčů. Opustilo se kolektivní pojetí souhry a spíše se někteří spartakovci odhodlali k nahánění individuálních statistik. To usnadnilo hostům cestu alespoň k dílčímu úspěchu v podobě výhry o 7 bodů v závěrečné čtvrtině (15:22), čímž odvrátili hrozící debakl. Po závěrečném hvidzu obou arbitrů, kteří tentokrát nastavili poněkud tvrdší metr řízení duelu, si mohli domácí hráči doslova vychutnat táborskou baštu, která byla zcela zasloužená.

Domácí po celou dobu bránili osobně se zaměřením na top skórery hostů Žáčka a Šourka. Zde se především činili Čegan s Míškem a odvedli obrovský kus práce. Táborští kombinovali defenzivu z osobní na zónovou a naopak. To někdy dělalo spartakovcům problémy, ale vždy nakonec našly recept na obranný val táborských medvědů.

Další výsledky: Další výsledky: Písek – Pelhřimov 91:90, J.Hradec – Legends ČB 60:51..

Příští kolo (5.-6.1.2024): Legends ČB – Kaplice, J.Hradec – Písek, Pelhřimov – Tigers ČB.

Nadregionální liga – Kadeti U17:

Kadeti v nadregionální lize se představili dvakrát venku. Nejprve padli na palubovce Tábora a následně si spravili chuť jednoznačnou výhrou ve Strakonicích.

Medvědi Tábor – Kaplice Grizzlies 84:52 (34:23)

Hráli a body: Adámek 22, Šulek V. 12, Trinkl 6, Šedivý 4, Kaiser 4, Bauer 2, Fuchsík 2, Marek; trojky: 4 (Šulek a Adámek po 2); trestné hody: 15/10 (66,7%); čtvrtiny: I. 14:17, II. 20:6, III. 23:11, IV. 27:18.

SKB Strakonice – Kaplice Grizzlies 63:100 (29:50)

Hráli a body: Kaiser 30, Adámek 29, Šulek V. 20, Trinkl 10, Fuchsík 6, Šedivý 5, Bauer, Marek; trojky: 4 (Adámek 3, Šulek 1); trestné hody: 20/12 (60,0%); čtvrtiny: I. 12:23, II. 17:27, III. 23:20, IV. 11:30.

Autor: Jan Beň