V dohrávce desátého kola jihočeské basketbalové ligy mužů zavítali kapličtí basketbalisté do Pelhřimova. Ve městě rekordů a srdci Vysočiny předvedli nevídaný obrat, když otočili prakticky prohraný zápas a po veliké euforii si odvážejí zaslouženou čtyřbodovou výhru. Hned tuto sobotu hrají další zápas, tentokrát přivítají na své palubovce lídra soutěže – jindřichohradecké lvy.

Petr Novotný (míčem) se připravuje na střelu, přihlíží Pavel Míšek (13) a Jakub Šulek (18). | Foto: Jan Beň

BK Pelhřimov – Spartak Kaplice 67:71 (39:33)

Fakta - Hráli a bodovali: Šulek 22, Adámek 17, Hejný F. 11, Novotný 5, Čegan 5, Hejný L. 5, Míšek 4, Formánek 2; trojky: 10 (Adámek 5, Šulek 3, Míšek a Čegan po 1); trestné hody: 20/9 (45,0%); čtvrtiny: I. 20:16, II. 19:17, III. 16:11, IV. 12:27 (!).

Kromě samotných hráčů a trenéra se na dalekou cestu vydala i početná výprava kaplických fanoušků. Hned v úvodu utkání je však přepadal pocit zmaru. Domácí do duelu doslova vlétli a za pět minut vedli 9:3. Když se dostali po dvou slepených trefách z perimetru do dvojciferného vedení (17:7, 7.), bral kaplický kouč time out. Po jeho skončení pálil zpoza tříbodového oblouku Adámek, ale Pelhřimovští odpověděli stejně – 20:10 (8.). Zbylou část první periody hosté zlepšenou defenzivou přibrzdili hráče z Vysočiny a podařilo se jim snížit na 20:16 po deseti minutách hry. V podobném stylu vstoupili spartakovci do druhé periody – třikrát se trefili za tři body (2x Adámek a 1x Šulek) a ve 14. minutě ukazovala tabule vyrovnaný stav 25:25. Během následující minuty však Pelhřimovští třikrát přesně udeřili, z toho dvakrát z perimetru a vzali si zpět vedení – 33:25 (16.). Přišel další oddechový čas Kaplice, ale i po něm si domácí drželi odstup, který v poločase činil šest bodů – 39:33.

I do druhé půle vstoupili hráči z Vysočiny zostra – během tří minut se vyhoupli do dvojciferného trháku (49:35, 23.) a trenér Blažek reagoval time outem. Po něm následoval tříminutový hluchý úsek bez střeleckého zápisu na obou stranách. Až poté se prosadil Jakub Šulek, čímž snížil na 49:40 (26.). Trojka Pelhřimovských sice znamenala dvojciferný odstup, avšak Šulek řádil dál – 52:44 (28.). Do konce třetího hracího období se hosté již neprosadili, zatímco domácí ano – 55:44 po třech čtvrtinách. Závěrečná část lze nazvat jako „Spartak show time“. Svěřenci trenéra Blažka otočili v posledních deseti minutách stav z mínus jedenáct (55:44) na plus čtyři (67:71), čímž aspirovali na zápis do místní knihy rekordů. Kaplický kouč obrazně uvařil kouzelný lektvar jako bájný druid a po jeho požití spartakovci pelhřimovský celek téměř vymazali z palubovky (poslední dějství ovládli Kapličtí poměrem 27:12). Ještě v polovině čtvrté čtvrtiny bylo manko okresních reprezentantů devět bodů (62:53, 35.), když přišel zlomový okamžik. Hosté deseti body v řadě otočili vývoj zápasu na svou stranu (62:63, 38.), což probudilo ospalé kaplické fanoušky a zároveň přimělo domácí k time outu. Pelhřimovští se na hřiště sice vrátili plní elánu, avšak přemíra snahy jim spíše uškodila a lacinými ztrátami darovali hostům další příležitosti ke skórování, které byly patřičně využity. Novotný jednou šestkou a Adámek svou pátou trojkou poslali Spartak do vedení 62:67, když časomíra začala odpočítávat poslední minutu. Ta přinesla plejádu taktických prvků a zahozených šancí (spartakovci zahodili 4 ze 6 trestných hodů), ale nedařilo se ani domácím. Při závěrečném hvizdu ukazovala tabule stav 67:71 a mezi kaplickým hráči a početným hloučkem fanoušků propuklo bujaré veselí.

„Třicet pět minut nám domácí ujížděli. Pak se podařilo přepnout vypínač a šťáva v pelhřimovské hale začala proudit od nás. Obrat, který jsme předvedli, ukazuje na sílu našeho týmu. Koncovku jsme si náležitě užili, včetně následných oslav. Ke kvalitě duelu přispělo i ligové duo rozhodčích, kteří připustili tvrdší, ale férovou hru,“ shrnul utkání kaplický trenér Václav Blažek.

Aktuální tabulka je ZDE

Příští kolo: Kaplice – J.Hradec (sobota 16.3.2024, 17:00 ZŠ Školní), Legends ČB – Tigers ČB, Tábor – Pelhřimov.

Autor: Jan Beň