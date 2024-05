/FOTOGALERIE/ Poslední hrací víkend měla na programu jihočeská basketbalová liga mužů. Hrálo se o konečné umístění na bedně. Kapličtí reprezentanti v domácí hale předvedli jeden z nepovedených zápasů a souboj o bronz ztratili o tři body. Titul mistra si ve finálovém dvojzápase vybojovali přemožitelé Spartaku v semifinále, hráči Legends ČB, kteří při vyrovnané bilanci zápasů rozhodli lepším skórem.

Ondřej Čegan se po zranění kotníku dostal do výborné formy. I přesto, že byl limitován v pohybu patřil k lídrům Kaplice, ale ani jeho 24 bodů v utkání o bronz na výhru nestačilo. Na snímku brání českobudějovického Jana Schönbauera. | Foto: Pavel Milsimer

Spartak Kaplice – BK Pelhřimov 72:75 (29:42)

Hráli a bodovali: Čegan 24, Šulek 17, Hejný L. 8, Adámek 7, Míšek 5. Hejný F. 5, Novotný 4, Vaniš 2, Mlýnek a Ptáček do hry nezasáhli; trojky: 9 (Čegan 5, Šulek 3, Hejný F. 1); trestné hody: 19/13 (64%); čtvrtiny: I. 13:18, II. 16:28, III. 24:15, IV. 19:14.

Poslední utkání v dlouhé sezoně (9 měsíců od září 2023 do května 2024) si v Kaplici opět nenechalo ujít početné publikum. Souboj zklamaných ze semifinále měl mdlý úvod. Z prvního útoku sice hosté rozvlnili síťku (0:2), další tři minuty se však všichni hráči na hřišti spíše hledali. Střeleckou nemohoucnost protrhl trefou z perimetru Jakub Šulek, po němž přidal rychlý koš Ondřej Čegan a domácí vedli 5:2 (4.). Jednalo se o jediné vedení Spartaku v průběhu duelu. Hosté během minuty otočili na 5:9 (5.) a Kapličtí už jen dotahovali. Po deseti minutách hry ukazovala tabule stav 13:18 a výkon domácích byl spíše boj sami se sebou než se soupeřem. Ve druhé části se sice herní projev svěřenců trenéra Blažka zlepšil a postupně se Pelhřimovským vyrovnali – 24:24 (13.). Ovšem třináctibodová šňůra hráčů z Vysočiny srazila domácí do dvojciferného bodového manka – 24:37 (17.). Nepomohl time out, změna obrany ani častá rotace spartakovců. Pelhřimovští hru kontrolovali a v polovině duelu byli blíže vytoužené medaili – 29:42.

Přestávková bouře v šatně a touha odvděčit se neúnavným fanouškům, kteří pomocí bubnů znovu vytvořili ohlušující kulisu, byly spartakovcům hnacím motorem do druhé půle. Ve 24. minutě vyšponovali hosté své vedení na +19 bodů (33:52) a přišel další time kaplické lavičky. Během následujících tří minut snížili Kapličtí na 47:56 (27.) a oddechový čas si vyžádali hosté. I po jeho skončení předváděli domácí zlepšenou hru a do konce třetího hracího období umazali další bod z nabytého manka – 53:61 po třiceti minutách hry. V závěrečné čtvrtině pokračovalo kaplické vzepjetí, které diváky zvedalo ze sedadel. Ve 33. minutě byl stav 60:64 a o minutu později byl Spartak na dostřel jediného koše - 63:66. Pelhřimovské podržel Fuxa košem a proměněným trestným hodem(63:69, 37.). Avšak domácí Čegan zapsal šest slepených bodů, čímž dvě minuty před koncem srovnal na 69:69. Závěrečný finiš však šťastný happy end nenabídl. Spartakovci velkou jízdu nedotáhli a spíše na poslední úsek spadli do zmaru podobného z úvodu duelu. Šulek sice 30 vteřin před koncem snížil trojkou na 72:73, jenže na druhé straně Laš dvěma šestkami posunul skóre na 72:75 a na to již domácí nedokázali odpovědět.

I tak jim diváci za skvělou sezonu děkovali hromovým aplausem a skandováním „hoši děkujem“. Spartakovci v první půli vyhořeli prakticky ve všem. Po změně stran se zlepšili, ale v klíčových chvílích se to štěstíčko od nich odklonilo. Míč je sice kulatý, avšak tentokrát se spíše odrážel do rukou pelhřimovským a domácí hráče moc neposlouchal.

"Poslední utkání v sezoně a vybrali jsme si krutou daň. Dnes prostě nebyl náš den a nedařilo se. Koše asi byly příliš vysoko a soupeř skvěle namotivován. Prostě to tak někdy je a nás to hlavně mrzí směrem k fanouškům. Čtvrté místo je zklamáním, avšak atmosféra play off a především semifinálová bitva s Legends byla taková malá kaplická oslava basketbalu. Dnes byl náš výkon spíše na omluvu, ale již to nezměníme," komentoval utkání kaplický trenér Václav Blažek.

Finále: Legends ČB – Lions J. Hradec 89:51, Lions J. Hradec – Legends ČB 67:47 (1:1, 136:118 pro Legends)

Konečné pořadí jihočeské basketbalové ligy mužů: 1. Legends ČB, 2. BK Lions J. Hradec, 3. BK Pelhřimov, 4. Spartak Kaplice, 5. BK Tábor, 6. Tigers ČB C, 7. Sršni Písek C

Sdružený okresní přebor Českobudějovicka

Druhá mužská soutěž také dospěla do finiše. Reprezentanti okresního města v ní po skvělé základní části postoupili do finálových bojů, kde podlehli 1:2 na zápasy celku MAGPIES Strakonice. Přes porážku ve finále se jedná o jednu z nejúspěšnějších sezon v novodobé historii českokrumlovského basketbalu.

Strakonice – ČK 48:62, ČK - Strakonice 53:63, Strakonice – ČK 72:63.

Konečné pořadí SOP (stejné pořadí bylo i po základní části): 1. MAGPIES Strakonice, 2. BK Schwarzbach Český Krumlov, 3. Tigers ČB B, 4. BK Týn nad Vltavou, 5. Slavoj Protivín.

Autor: Jan Beň