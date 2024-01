Hned první víkend v kalendářním roce 2024 patřil na jihočeských palubovkách basketbalu. V elitní krajské soutěži mužů se okresní reprezentanti z Kaplice představili na hřišti obhájce prvenství celku Legends ČB.

Pavel Míšek při střele z perimetru na koš českobudějovických Legends. Spolu s Jakubem Šulkem zapsali 20 bodů, zůstali však příliš osamocení ve střelecké listině Spartaku. | Foto: Jakub Trinkl

S favoritem drželi krok jen v úvodní části, následně se sami připravili o lepší výsledek. Odehrané kolo zakončilo první polovinu soutěže, kdy se spartakovci drží na lichotivém třetím místě (vlivem horšího skóre) s minimální ztrátou na vedoucí jindřichohradecký tým. Poslední zápas základní části odehráli i kadeti U17, kteří v kaplické hale zdolali soupeře z Rokycan.

Jihočeská liga muži: Legends ČB – Spartak Kaplice 85:67 (48:33)

Pavel Míšek při střele z perimetru.Zdroj: Jakub TrinklOba celky vstupovaly do utkání s rozdílnou bilancí posledního duelu před vánoční pauzou. Zatímco českobudějovický tým prohrál v Jindřichově Hradci, spartakovci doma zdolali Tábor. Favoritem zápasu však byli hráči z krajské metropole.

Domácí vstoupili do utkání přesnou trefou z perimetru (3:0), na kterou zareagoval Čegan po sehraném signálu (3:2, 2.). Jenže v následujícím dvouminutovém úseku se prosadili jen českobudějovičtí čímž odskočili na 9:2 (4.). Hosté slepenými dvěma koši snížili (9:7), avšak domácí mašina nikterak nepřibrzdila – 14:7 v polovině první periody. Na vývoj reagovala Kaplice time outem. Po jeho skončení se hra rozmělnila na střídavé bodové zápisy obou celků, čímž se skóre po první desetiminutovce zastavilo na 24:18. Druhá perioda se hrála vyrovnaně jen v úvodu. Nejprve Novotný s Míškem snížili na 24:23 (12.), následně Legendy odskočily na 32:23 (14.), ovšem Šulek držel naděje Spartaku – 32:29 (15.). Další čtyři minuty byly pro hostující hráče zlým snem. Českobudějovičtí uhráli šňůru dvanácti bodů a odskočili do trháku na 44:29 (18.). Kapličtí si sice vypracovali mnoho jednoduchých střeleckých pozic, jenže místo zapisování přesných tref byla k vidění plejáda zahozených šancí. Až v čase 18:35 protrhl smůlu šťastnou trefou Filip Hejný a spolu s bratrem Lukášem mírnily rodící se debakl – 44:33. Do poločasové přestávky domácí vedení přesto navýšili na 15 bodů – 48:33.

Po změně stran se svěřenci trenéra Blažka pokusili náporem umazat bodové manko. Kombinačně se jim dařilo, ovšem jejich střelecká muška byla nadále notně vychýlená. Zatímco Legendy proměňovaly s vysokou úspěšností, spartakovci byli doslova reklamou na zahozené šance. Domácím tím usnadnili cestu k pohodlnému náskoku, který se po třiceti minutách hry vyšplhal už na čtyřiadvacet bodů – 68:44. V závěrečné části se prakticky jen dohrávalo a hosté bojovali o přijatelný výsledek. Zlepšeným útočným doskokem si vypracovali několik druhých šancí na zakončení a podařilo se jim snížit rozdíl ve skóre pod dvacet bodů na konečných 67:85.

Někteří hráči Kaplice se utápějí v přemíře snahy a zápasový režim jim příliš svazuje ruce, zatímco na tréninku hrají zcela lehce. Spartakovci duel prohráli zaslouženě, nedokázali proměnit ani jednoduché podkošové střely a nakupili příliš mnoho ztrát. Domácí celek táhli tři dvacetibodoví střelci se zkušenostmi z nejvyšší soutěže Šustek (24), Šašek (23) a Kraus (22), kteří dohromady nastříleli více bodů, než celý hostující tým (69:67). O střelecké nepohodě okresních reprezentantů svědčí i procento úspěšnosti střelby trestných hodů – jen 42,9% (oproti 73,1% domácího týmu – 26/19).

Hráli a bodovali: Šulek 20, Míšek 20, Novotný 10, Čegan 7, Hejný L. 4, Hejný F. 3, Trinkl 3, Formánek, Vaniš. Trojky: 7 (Míšek 3, Šulek 2, Čegan a Trinkl po 1). Trestné hody: 14/6 (42,9% (!)). Čtvrtiny: I. 24:18, II. 24:15, III. 20:11, IV. 17:23.

Další výsledky: J.Hradec – Písek 81:70, Pelhřimov – Tigers ČB 73:60.

Příští kolo: Tigers ČB – J.Hradec, Legends ČB – Tábor, Písek – Kaplice.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

Nadregionální liga U17: Kaplice Grizzlies – SKB Rokycany 83:73 (51:34)

Domácí hráči předvedli koncentrovaný výkon především v první polovině zápasu, ve které si vypracovali rozhodující náskok. Soupeř přes velkou snahu v závěru jen snížil na konečný rozdíl deseti bodů. Kapličtí tak oplatili Západočechům prohru z první poloviny soutěže (Rokycany – Kaplice 82:65).

Hráli a bodovali: Adámek 22, Stříbrný V. 20, Šulek V. 16, Kaiser 11, Kůta 7, Stříbrný J. 3, Šedivý 2, Fuchsík 2, Komárek, Bauer. Trojky: 8 (Adámek 4, Šulek 2, Kůta a Stříbrný J. po 1). Trestné hody: 26/13 (50,0%). Čtvrtiny: I. 20:11, II. 31:23, III. 14:19, IV. 18:20.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

Autor: Jan Beň