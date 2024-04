Závěrečným kolem skončila základní část jihočeské ligy mužů pod vysokými koši. Kapličtí reprezentanti svedli další bitvu s dramatickou koncovkou, která tentokrát měla pachuť hořkosti. Spartakovci padli o jediný koš v Táboře, když nevyužili několik šancí na otočení výsledku v závěru utkání. Tímto kolem skončila základní část soutěže a celky na prvním až čtvrtém místě čeká play off. V něm Kapličtí svedou souboj s obhájcem prvenství, týmem Legends ČB.

Roman Adámek (s míčem v duelu s Legends ČB)) byl v duelu s Táborem střeleckým lídrem Spartaku (23 bodů). I přes svůj věk patří k nejlepším hráčům v soutěži. | Foto: Pavel Milsimer

BK Tábor – Spartak Kaplice 91:89 (52:45)

Fakta - hráli a body: Adámek 23, Novotný 21, Hejný L. 15, Šulek 9, Míšek 8, Čegan 7, Vaniš 6; trojky: 8 (Adámek 5, Novotný 2, Čegan 1); trestné hody: 22/15 (68,2%); čtvrtiny: I. 25:24, II. 27:21, III. 19:19, IV. 20:25.

Zápas hraný v sobotu po poledni měl pro domácí tým slavnostní nádech, neboť se s aktivní hrou loučila místní legenda Jan Vacek. Táborští měli k dispozici deset hráčů, zatímco trenér Kaplice jen sedmičku statečných. Spartakovci závěrečným finišem dovedli duel opět do dramatické koncovky, která tentokrát vyzněla lépe pro domácí tým.

Vstup do zápasu byl pomalý a plný nepřesností. Do střelecké listiny se jako první zapsal až po minutě a 43 vteřinách táborský Hanzal tříbodovou trefou (3:0). Na jeho úspěšný zásah navázali domácí ještě dvakrát a po dvou a půl minutách hry vedli 9:0. Až následně se prosadili i hosté, když se zpod koše trefil kapitán Lukáš Hejný (9:2). Přišlo probuzení svěřenců trenéra Blažka a v polovině první periody ukazovala tabule stav 11:10. Následně se trefil matador Adámek zpoza tříbodového oblouku a hosté se dostali poprvé do vedení (11:13, 6.). Přetahovaná se střídavými změnami ve vedení byl obraz zbytku úvodního dějství, po jehož konci byl stav 25:24. Ve stejném stylu se nesl i start druhé periody. Táborští skórovali, avšak Kapličtí se stále drželi na dostřel jediného koše – 36:35 (15.). Další tři minuty se hrálo vyrovnaně a tomu odpovídal i vývoj skóre – 41:41 (18.). Závěr první půle vyšel střelecky lépe borcům od Jordánu, kteří nenápadně odskočili do sedmibodového trháku – 52:45 v polovině hry.

Po změně stran přišel krátký hluchý úsek, jako by se na hřiště přenesla nerozehranost z pauzy. Síťka se rozvlnila až po minutě a třinácti vteřinách, kdy Pavel Míšek proměnil jeden trestný hod (52:46). Hosté lépe zachytili pomalý rozjezd tohoto hracího období a v jeho polovině otočili pomyslný jazýček vah na svou stranu – 54:57 (26.). Dvě slepené trojky z ruky táborského snajpra Žáčka (v utkání zapsal 35 bodů) vrátily domácí do vedení (60:57) a přinutily Spartak k time outu. I po jeho skončení však narůstal bodový příděl jen na straně BK – 66:57 (27.). Minutu před koncem třetí čtvrtiny se hráči od Jordánu dostali do dvojciferného trháku (71:61), který čtyři vteřiny před vypršením třicáté minuty korigoval Petr Novotný těžkou střelou z perimetru – 71:64.

Hned po startu poslední části hry domácí znovu odskočili na dvojciferný rozdíl (74:64), který postupně navýšili až na 13 bodů (84:71, 35.). Jako již mnohokrát v průběhu sezony se spartakovci nadechli k mohutnému finiši a dovedli duel do dramatické koncovky. Během dvouminutového úseku snížili na 84:80 a byli zpět ve hře o vítězství. Minutu třicet sedm vteřin před koncem přiblížil Lukáš Hejný Kaplici na dostřel jediného koše (86:84), na to odpověděli domácí trefou za tři body (89:84), avšak stejným projektilem vrátil hosty do hry Novotný – 89:87 (minutu před závěrečným klaksonem). Třicet sedm sekund před koncem opustil hřiště domácí Vacek, kterému tleskala zaplněná hala. Dárek na rozloučenou mu poslal i kaplický Novotný, který ihned poté vyrovnal na 89:89 (20 vteřin před koncem). Prakticky okamžitě po rozehrání fauloval Pavel Míšek táborského Žáčka a ten proměnil oba trestné hody (91:89). Na časomíře zbývalo 18 vteřin a spartakovci brali time out. Koncovka sice byla v režii hostujícího týmu, avšak se šťastným koncem pro místní BK. Nejprve se za tři body netrefil Šulek, jeho pokus doskočil Hejný, ale ani ten na dvakrát nedokázal dostat míč do koše. Při druhém pokusu šlo minimálně o sporný obraný zákrok, který však odpískán nebyl a tak husité uhájili svůj obranný val.

Prohra znamená pro Kaplici konečné třetí místo a postup do play off. Tábor obsadil pátou příčku a sezona pro něj skončila.

„Táborští se na nás dobře připravili a po nevydařené sezoně si chtěli spravit chuť alespoň v posledním zápase. Nás bylo jen sedm i přesto jsme sahali po výhře. Minule nám koncovka vyšla, tentokrát ne, o to větší štěstí snad budeme mít v play off,“ zhodnotil utkání trenér Spartaku Václav Blažek.

Další výsledky: Legends ČB – J.Hradec 77:67, Pelhřimov – Písek 66:35.

Play off: J. Hradec – Pelhřimov, Legends ČB – Kaplice (9.5. v kaplici, 10.5. v ČB), hraje se na dva zápasy, v případě shody rozhoduje skóre.

Konečná tabulka

Autor: Jan Beň