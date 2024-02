Osmé kolo jihočeské basketbalové ligy vyslalo kaplické hráče do českobudějovické haly k utkání s místní rezervou druholigových Tigers. Spartakovci se museli obejít bez dvou pilířů sestavy Ondřeje Čegana a Filipa Hejného, přesto k duelu cestovali v roli mírného favorita. Domácí velmi agresivní a houževnatou hrou především na útočném doskoku dovedli utkání k vítěznému konci a odpoutali se ode dna tabulky.

Momentka z utkání Tigers ČB - Kaplice. Jakub Šulek se snaží prosadit ve zhuštěné českobudějovické obraně. Šulek nastoupil i přes zdravotní problémy a odehrál 31 minut. | Foto: Jan Beň

Tigers Basketball ČB C – Spartak Kaplice 73:62 (35:25)

Hráli a bodovali: Adámek 21, Míšek 13, Formánek 11, Hejný L. 7, Šulek 5, Novotný 5, Vaniš, Trinkl; trojky: 6 (Adámek 3, Míšek, Šulek a Formánek po 1); trestné hody: 17/10 (58,8%); čtvrtiny: I. 23:15, II. 12:10, III. 14:20, IV. 24:17.

Kromě zmíněných absencí byl zdravotně indisponován i Jakub Šulek, který nastoupil s vypětím všech sil, což se projevilo na jeho výkonu. Do dresu se tedy musel převléci i trenér Václav Blažek, který však byl jen ve stavu pohotovosti pro případ mimořádné události. Domácí celek vstoupil do utkání bez bázně a hany a nešetřil tvrdou hrou. Po odehraných dvou a půl minutách vedl 8:0. Téměř tři minuty trvalo, než se střelecky prosadili i hosté, když střeleckou mizérii protrhl z těžké pozice Ondřej Formánek, ještě vloni hráč českobudějovického celku (8:2). Spartakovci se trochu oklepali a začali více prosazovat. Pozadu však nezůstali ani tygři a v sedmé minutě ukazovala tabule stav 17:9. První dějství zakončili dvoubodovou střelou domácí, kteří si upevnili vedení v poměru 23:15. Druhé hrací období nepobralo příliš basketbalové krásy, proměnilo se v boj a místy i velké herní trápení obou celků. Dohromady padlo jen 22 bodů (12:10) a přítomní kapličtí fanoušci si mnohdy zakrývali oči, aby si nekazili sobotní podvečer. Za stavu 25:21 (14.) si brali domácí oddechový čas. Po něm trvalo minutu a čtyřicet vteřin, než se skóre trochu posunulo (27:21) a time out bral kaplický lodivod Blažek. Do konce první půle pokračovala ofenzivní mizérie obou celků a skóre se jen pozvolna vyšplhalo na 35:25.

Třetí hrací období bodově načal kaplický matador Roman Adámek, jenž se trefil v poslední vteřině časového intervalu na útok (35:27). Kapličtí vyztužili defenzivu, začali se s Českobudějovickými přetlačovat pod košem a bod po bodu (doslova – skórovali z čáry trestného hodu) umazávali náskok tygrů – 37:33 (24.). V polovině třetí periody si však domácí během chvíle vzali zpět dvojciferný náskok (43:33). Svěřenci trenéra Blažka znovu zpevnili obranu, čímž dovolili hráčům z krajské metropole do konce čtvrtiny pouhé 4 body, zatímco sami jich nasázeli 12 – 49:45 po třiceti odehraných minutách. Poslední dějství vyznělo lépe pro domácí, kteří si svou houževnatostí došli pro vítězství. Téměř minutu trvalo, než se ve čtvrté čtvrtině pohnulo skóre. Jeho hybatelem se stal kaplický Adámek, jenž trefou z perimetru snížil na jednobodový rozdíl – 49:48. Jenže během minuty domácí vsítili 2 koše (53:49) a začali se spartakovcům vzdalovat. Za další dvě minuty již tygři vedli 58:48 (34.) a reprezentantům z Kaplice začal ujíždět vlak. Až v čase 35:37 proměnil nájezd Pavel Míšek (62:50), což byl střelecký zápis na straně spartakovců po dlouhých pěti minutách. Ještě jeden pokus o zdramatizování koncovky měli hosté dvě minuty před koncem, kdy snížili na 65:59, více se jim přiblížit nepovedlo. Tygři šli hladově za svou druhou výhrou v sezoně a nevypustili ani koncovku. Konečný stav se zastavil na skóre 73:62. Při absenci několika hráčů museli notnou porci minut na hřišti odehrát kapitán Lukáš Hejný (38,5 minuty), Pavel Míšek (36,5) a Jakub Šulek (31).

Tygři byli nepříjemným soupeřem a od začátku si šli za vítězstvím, když ani jednou nepustili hosty do vedení.

„Přicestovali jsem v oslabené sestavě, ale tím jsme si zápas neprohráli. Chyběla nám bojovnost a lehkost, působili jsme odevzdaně a hodně jsme ztráceli na obraném doskoku. Ve třetí části jsme zabojovali a když jsme byli na rozdíl jediného bodu, padla na nás deka a v útoku opět nic nevymysleli. Podržel nás Roman Adámek, který byl s jednadvaceti body nejlepším střelcem utkání, přičemž na hřišti strávil jen něco málo přes 20 minut,“ komentoval duel kaplický trenér Václav Blažek.

Další výsledek: Písek – Tábor 70:94.

Příští kolo: Pelhřimov – Kaplice, Tigers ČB – Tábor, Písek – Legends ČB.

Autor: Jan Beň