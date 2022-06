„Postupně jsme tedy začaly stavět. Někdy nám to šlo krásně od ruky, ale byly i dny, kdy se nám nedařilo, nevěděly jsme si rady. Každý víkend jsme pracovaly, v týdnu se setkávaly v kanceláři a plánovaly si práci na sobotu a neděli,“ vzpomínají Kristý, Wendy a Janča.

Podařilo se. Výsledem je vnitřní prostor o velikosti 17 metrů čtverečních, do kterých se vejde plně vybavená kuchyň, dvojlůžková postel, separační toaleta, teče zde teplá i studená voda. Je zde i podlahové vytápění, kamna na tuhá paliva a ventilátor. Venku je terasa s posezením a ohniště, jak uvádějí na svém webu threetrees.cz s názvem Tři stromky.

Maringotka k pronajmutí

Svůj počin jakožto srdcovou záležitost se rozhodly nenechat si jen pro sebe. Maringotku pronajímají. „Je určena všem dobrým lidem, kteří se chtějí spojit s přírodou, najít klid, nebo jen utéct od všedních starostí. Jen si představte, jak se probudíte do prosluněného rána, uděláte si šálek kávy a budete si ho vychutnávat stejně dlouho, jako pohled do přírody. Nebo vás víc láká mrazivý večer a zvuk praskajícího dřeva v kamínkách? Ať je to cokoliv, stojí to za to,“ lákají dámy.

Celá stavba u Pelhřimova je v souznění s přírodou a pobyt v ní představuje odpočinek od náročnosti každodenního života. Na rozdíl od většiny ubytovacích zařízení tu taky jsou vítáni domácí mazlíčci, zato wi-fi majitelky nenabízí. „Místo pro umístění maringotky jsme hledaly dlouho. Je na kraji rybníka, je tu klid a jediné, co uslyšíte, je šum stromů a život kolem vody. Jen se stačí rozhlédnout kolem sebe, hluboce se nadechnout čerstvého vzduchu a užívat si tu obdivuhodnou sílu přírody nasycenou vůní jehličí,“ lákají na nevšední pobyt.

Co o sobě holky samy říkají?



Kristý

Jsem snílek, který vidí vize toho, co by mohlo být. Mezi moje silné stránky patří optimismus, cílevědomost a tvořivost. Ráda vymýšlím nové projekty jak v práci, tak i ve svém osobním životě. Někdy mám až moc hlavu v oblacích, proto mám v týmu svojí milovanou manželku Wendy, která mě usměrňuje, a skvělou kamarádku Janču, která je někde mezi námi, díky tomu jsme tak SUPER TÝM!



Snažím se omezit, nebo se úplně vyhnout struktuře. Nemám ráda pravidla, která mě svazují. Proto je mým cílem vytvořit vlastní projekt, který mě a vás chytí za srdce a řekne, že to je to pravé. Miluji dřevo a vše z něj vyrobené, proto jsem se taky rozhodla (i když o stavění toho moc nevím) postavit maringotku vlastníma rukama!



Wendy

Nadšená milovnice jídla, kávy, zvířat a svých přátel, která se na svět dívá realistickým pohledem. To jsem celá já. Radost mi dělá, když vše funguje tak jak má. Ráda plánuji vše dopředu, aby mě nic nezaskočilo, a proto jsem v naší skupině takový plánovač a chodící kalkulátor. Ale snad díky tomu nejsem moc nudná (to posoudí ostatní).



Nejlépe se cítím když vím, že jsem na 100 procent připravená a vím, co mě čeká, proto je tento projekt takovým malým výstupem z mé komfortní zóny. Ale věřím, že to celé bude stát za to! Vlastně už stojí, protože každou z nás tohle naše malé dítě učí denně nové věci a těším se, až se díky němu potkáme i s Vámi.



Janča

Mojí největší prioritou je rodina a moji blízcí přátelé, taková jsem. Miluju přírodu, dobré jídlo, pečení, zvířata a ráda věnuji čas i sama sobě. Považuji se za kreativní a citlivou duši. Do všeho, co tvořím, dávám vždycky kus sebe. Nerada pracuji pod tlakem, ve stresu a bez motivace a podpory druhých.



Nadchnu se pro každý bláznivý nápad, proto jsem neváhala ani chvilku vrhnout se do našeho společného projektu. Snila jsem totiž vždy o tom, že budu dělat práci, která mne opravdu naplňuje, baví a já jsem přesvědčená, že tohle je ta správná cesta, která každé z nás dává smysl.