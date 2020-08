ANO Andrej Babiš ustoupil „tlaku ulice“ zejména z politických důvodů. Je před volbami a hlasy lidí naštvaných na roušku by mu mohly chybět. Obličejová maska je však dobrá ochrana. Nejenže chrání druhé, ale snižuje i riziko, že se sami nakazíte. Odborníci ji doporučují zejména tehdy, když se nemůžete vyhnout tlačenici.

NE Mnozí lékaři upozorňují na to, že pokud má rouška plnit svůj účel, musela by se měnit několikrát za den. Totéž platí i pro respirátory. Jestliže někdo nosí po kapsách měsíc nepraný hadérek, který si nasadí v metru, nejenže nikoho nechrání, ale ještě se vystavuje riziku. Zakrývání obličeje zvyšuje celkovou společenskou sklíčenost a u mnoha lidí vede k depresi.

Přísnější nařízení byla lepší

ANO V březnu byly zavedeny roušky prakticky všude. Co se stalo? Koronavirus se téměř přestal šířit. Podobnou zkušenost mají v asijských zemích, kde se ústenky nosí běžně. Vietnam epidemii zvládá snad nejlépe. Jednoznačně platí, že roušky fungují. Na podzim může virus opět zesílit, hrozí nebezpečí starším a nemocným lidem. Trocha nepohodlí za jejich ochranu stojí.

NE Proti přenosu nepomáhají roušky, ale omezení sociálního kontaktu a dobrá hygiena. Obličejové masky jsou vlastně jen prostředkem k omezení blízkých setkání. Lidé v nich jsou ostražití. To má smysl jen tehdy, pokud je nosí všichni dobrovolně a důsledně. Po letním uvolnění se ale lidé už nejsou ochotni k něčemu takovému vracet. Nutit je k tomu, by žádný efekt nepřineslo.

Měly zůstat aspoň ve školách

ANO V září se vrátí do lavic sta tisíce žáků. Není pochyb o tom, že jarní uzavření škol významně přispělo ke zkrocení koronaviru. Není pochyb ani o tom, že školy se už nyní otevřít musí. Nevíme však, co to udělá. Proto by se děti měly maximálně chránit. Nošení roušek na chodbách by bylo rozumné opatření – tam dochází nejsnáz k blízkým kontaktům.

NE Dosavadní zkušenosti ukazují, že děti nejsou nákazou vůbec postihovány nebo mají bezpříznakový průběh. Nejsou ani velkými přenašeči. Nasazování a sundávání roušek by ve třídách vyvolalo chaos a nebylo by možné kontrolovat. Není možné vynutit ani to, aby žáci používali roušky správně. Mnohem lepší je výchova k dodržování hygieny.

Ve veřejné dopravě, u lékaře a na úřadech stačí

ANO Nejnovější úprava odstraňuje nelogičnosti: Proč ve třídě ne a na chodbě ano? Proč přijít do restaurace s maskou a při jídle a pití si ji sundat? Nebo sundávat a nandavat při každém soustu či loku, když to vezmeme ad absurdum? A proč ne roušky v posilovnách, kde na sebe lidé určitě funí víc než v restauraci?

NE Nelogičností je ještě víc. Na úřadě určitě umíme dodržovat větší odstup než v nákupním centru nebo ve frontě v supermarketu. Ty jsou navíc klimatizované jako metro, takže virus tam může svobodně cirkulovat. Tenhle kompromis nemá hlavu ani patu. Politici tvrdí, že je tu nákaza pod kontrolou a semafor všechno zvládne. Tak proč nezrušili povinnost zakrývat si obličej úplně?