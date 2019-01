ČESKOKRUMLOVSKO - Kamion převálcoval bok osobního auta a klidně jel dál. Postižený motorista teď neví, kdo mu škodu zaplatí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Okamžiky hrůzy zažil řidič osobního vozu v 6.30 hodin při páteční jízdě z Kaplice do Českých Budějovic, když za Krasejovkou na přehledném úseku E55 začal předjíždět nákladní vůz. „Byl jsem asi v polovině rakouského kamionu, když náhle začal vjíždět do mého pruhu. Nevím, jestli se něčemu vyhýbal, nebo proč to udělal,“ líčil včera Miloš Kozák z Kaplice.

„Přibrzdil jsem a měl jsem co dělat, aby mě kamion nevytlačil ze silnice. Návěs kamionu mi převálcoval celý bok auta. Ani nevím, jak jsem se dostal zpátky do svého pruhu,“ vzpomínal. Ačkoliv toho měl Miloš Kozák, jak se říká, „plné kecky“, jal se kamion pronásledovat. Na kruhové křižovatce v Českých Budějovicích nákladní vůz předjel a o kus dál se ho snažil zastavit. „Vystoupil jsem z auta a gestikuloval na řidiče, ale ten jenom mávl rukou a jel dál,“ dodal Miloš Kozák zklamaně.

