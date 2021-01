Jmenují se Jana a Jiří Novákovi. Jí je necelých 44 let, on již oslavil 41. narozeniny. Pokud dosáhnou na průměrnou mzdu, na výplatnici uvidí i letos podobnou částku jako loni, tedy zhruba 36 tisíc korun měsíčně hrubého. V čistém jim ale díky snížení daní bude chodit na účet o dva tisíce korun více než loni. Jejich rodičům od ledna vzrostl důchod v průměru o 839 korun čistého.

Narozené dívky budou mít šanci dožít se 82 let a chlapci 76 roků. To je obrovský skok ve srovnání s novorozenci, kteří přišli na svět před sto lety, tedy v roce 1921. Dívky měly tehdy naději dožití necelých 52 let a chlapci jen 49 let.

Deník vybral ze statistik nejzajímavější charakteristiky, aby ukázal, jak budou vypadat typičtí Češi v roce 2021. A srovnal je s jejich předky z roku 1921.

