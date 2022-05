Dětí v ČR přibylo. V okolí velkých měst až příliš, nese to s sebou řadu potíží

V Česku žije téměř 1,7 milionu dětí do čtrnácti let, zjistili statistici při loňském sčítání obyvatel. To je asi o dvě stě tisíc ratolestí více než v roce 2011.

Děti ve školce. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Podíl omladiny v české populaci se během uplynulé dekády zvýšil na 16,1 procenta, čímž dosáhl úrovně z počátku tisíciletí. Dětský hlahol však mnoha obcím nepřináší jen radost. Ale také řadu potíží. Nemají si kde hrát „Naše nová školka z roku 2014 nám již kapacitně nestačí. Množství dětí znamená velký nápor na volnočasové vyžití, chybí hřiště. V obci není pediatr,“ vyjmenovala problémy starostka Drásova ležícího nedaleko Brna Martina Bočková. Městys má dva tisíce obyvatel, z toho čtvrtinu tvoří dětí. To je mezi srovnatelně lidnatými obcemi nejvyšší podíl na Moravě. Obec by na investice do školky, školy či hřišť využila dotace, jenže se jí je nedaří získat. „Množství dětí se nezohledňuje, jsme patrně příliš velcí, nemáme nárok. Ministerstvo pro místní rozvoj preferuje zejména malé obce,“ povzdechla si starostka Drásova. Vesnice a městečka, kde se rodí nejvíce dětí, obepínají zejména Prahu, v menší míře pak Brno a ostatní velká města. Rekord v podílu dětské populace však patří Dlažkovicím na Litoměřicku, kde nemá občanku více než třetina ze 170 obyvatel. Mezi městy s více než deseti tisíci obyvateli je největší nápor na školky a školy v Králově Dvoře na Berounsku, kde žije téměř devětadvacet procent dětí, a dále v Jesenici u Prahy a v Milovicích na Nymbursku. Počtem lidí by se pak mezi města mohla směle řadit i pětitisícová vesnice Chýně sousedící s pražským Zličínem. Děti tam tvoří přes osmadvacet procent obyvatel. Starší velká města Ve velkých městech se podíl dětí na celkové populaci většinou pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Platí to i o Praze, ačkoli průměrný věk obyvatel české metropole je v porovnání s kraji nejnižší. Výjimkami mezi krajskými městy jsou pouze Liberec a Ústí nad Labem s více než šestnácti procenty dětí. O tři roky zpět. Ceny pronájmů bytů se vrátily na úroveň z jara 2019 A kde děti nejvíce chybí? Kromě nejmenších vesniček lze zmínit Radkovu Lhotu na Přerovsku. Mezi jejími 281 obyvateli najdeme jen jedno dítě ve věku od deseti do čtrnácti let. Většině místních je přes pětasedmdesát, zdejší zámek Lhotsko totiž hostí domov pro seniory. Mezi městy má nejmenší podíl dětské populace – lehce pod jedenáct procent – Seč na Chrudimsku. V kategorii měst nad deset tisíc lidí jsou mladí do čtrnácti let nejvzácnější ve Veselí nad Moravou, v Mariánských Lázních, v Otrokovicích, Karviné a také v Karlových Varech.

