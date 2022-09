Matador české komunální politiky, osmapadesátiletý sociální demokrat Petr Vícha shrnul poslední čtyři roky v čele bohumínské radnice slovy: „Za osmadvacet let, co zastávám funkci starosty, šlo jednoznačně o nejtěžší volební období.“ Kromě pandemie covidu a rekordního zdražování totiž Bohumín zasáhl také tragický požár panelového domu, který si vyžádal jedenáct obětí.

Doyeni na radnicích

Přesto se chce Vícha o post starosty ucházet znovu,a pokořit tak hranici tří dekád ve funkci. Mezi představiteli stovky největších českých měst je jednoznačným rekordmanem. Pro srovnání: dlouholetý trutnovský starosta Ivan Adamec vloni po třiadvaceti letech na radnici skončil. Zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera byl primátorem Teplic o rok déle. Mezi současnými starosty se jim blíží pouze další dva starostové ODS z Ústeckého kraje: Jiří Kulhánek z Kadaně a Ladislav Chlupáč z Litoměřic.

Občanští demokraté mají svého zástupce i na opačné straně žebříčku. Pavel Šindelář se stal primátorem Plzně letos poté, co se jeho předchůdce Martin Baxa ujal řízení ministerstva kultury. Navíc je pravděpodobné, že svůj mandát neprodlouží, protože na kandidátce je až sedmý. To je i vzhledemk jeho nízkému věku (41 let) neobvyklé, drtivá většina stávajících starostů totiž jde do voleb z pozice lídra. Pouze čtyři muži a jedna žena nepůjdou znovu do volebního boje, dalších dvanáct jich kandiduje z nižších pozic.

Všech 83 zbývajících si chce svůj pobyt na radnici prodloužit o další čtyři roky. Patří mezi ně jak nejmladší starosta, čtyřiatřicetiletý Jakub Malačka ze Znojma, tak nejstarší představitel českého okresního města, sedmasedmdesátiletý Ladislav Macák z Tachova.

Starostek je málo

Pohled na vedení radnic českých měst odhaluje také to, že se jedná o silně mužské prostředí. Jestliže v komunální politice je zhruba třetina žen, mezi stovkou nejmocnějších starostů a primátorů je jen čtrnáct dam. Největším městem, které řídí žena, je Brno.