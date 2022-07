Deník zjišťoval aktuální postoj Čechů k omezování spotřeby plastů hned ve dvou průzkumech. První, zajišťovaný agenturou MNForce , je součástí projektu Co na to Češi.

Vyplynulo z něj, že čtyřiceti procentům dotazovaných plasty chybět nebudou a podporují jejich zákaz. Nejčastěji takový postoj zastávají vzdělané ženy s vyššími příjmy. Bez plastových brček a kelímků se obejde i dalších patnáct procent respondentů, kteří ovšem s jejich zákazem nesouhlasí.

Alternativy postačí

Pouze jednadvaceti procentům Čechů budou jednorázové plasty chybět a zároveň jsou proti jejich zákazu. Nejčastěji se tak vyjadřovali Pražané, lidé bez maturity a bez vlastních příjmů.

„Díky zákonu o jednorázových plastech se nám podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně končí na skládkách,“ uvedla ministryně životního prostřední Anna Hubáčková. Dodala, že dotčené výrobky mají už dnes řadu alternativ. Návrh ještě musí odsouhlasit Senát a podepsat prezident.

Pryč s brčky a umělými příbory. Sněmovna schválila zákaz jednorázových plastů

Nová legislativa, která měla původně platit už od loňského července, se však týká jen části jednorázových výrobků z plastů. Nezavádí tak například zálohování PET lahví.

Zálohujme PET lahve

Přitom výsledky ankety Deníku zaměřené na problematiku udržitelnosti ukázaly, že více než tři čtvrtiny Čechů by to přivítalo. Jako optimální výše zálohy se jeví tři koruny. Téměř čtvrtina dotazovaných by ale neměla problém s desetikorunou či ještě vyšší částkou. S podobnou vstřícností se lidé staví k zálohování nápojových plechovek.

Od myšlenek k činům mají mnozí ovšem daleko. Podle 69 procent respondentů je jejich největším přínosem k udržitelnosti životního prostředí skutečnost, že třídí odpad. Sáčky na více použití si do supermarketů pravidelně nosí jen čtrnáct procent zákazníků. A zcela bez obalu nakupují jen čtyři procenta čtenářů Deníků.

Zrádné plasty. Po jejich použití se svět těžce topí v odpadech

Z odpovědí dále vyplývá, že v případě obalů nabídka může určovat poptávku. Pokud budou mít spotřebitelé vedle sebe identický nápojv plastové a skleněné lahvi, téměř tři pětiny z nich sáhnou po tom ve skle. Dalších třiadvacet procent pak koupí skleněnou lahev v případě, že se s ní nebudou muset tahat pěšky.