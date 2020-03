Čeští lékaři přišli se znepokojivou zprávou: i když se úspěšně vyléčíte z rakoviny, ještě to neznamená, že máte úplně vyhráno. Skokově totiž přibývá lidí, kterým v těle po čase vyroste další tumor.

Podle posledních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se najde takových pacientů více než 7,8 tisíce ročně.

Vůbec nejčastěji se druhý tumor objevuje na močovém měchýři, ledvinách a ve střevě. V dalším sledu jsou nádory na plicích a na slinivce.

Je třeba to hlídat

Proč právě na těchto orgánech, to lékaři prozatím nevědí. „Jakési vazby tady sice jsou – například pokud budete mít dědičné onemocnění zvané Lynchův syndrom, budou u vás pravděpodobně vznikat nádory na sliznicích tlustého střeva,“ říká přední český onkolog Jiří Žaloudík. Obecně se ale podle něj místo, kde další nádor vyroste, předpovědět nedá.

„Je ale důležité vědět, že se to může stát. Že pokud už někdo prodělal třeba rakovinu prostaty a chodí k urologovi, tak že může mít časem klidně i další tumor někde jinde. Mělo by se to hlídat,“ pokračuje Žaloudík. Řada druhých nádorů se totiž opět najde až v pokročilém stadiu.

„Daň za úspěch“

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška navíc bude druhých nádorů dál přibývat. A nejen to. Někteří pacienti se podle něj mohou dožít i třetích nebo čtvrtých tumorů. Důvodů je dokonce několik.

„Tím prvním je, že naše populace stárne. Lidé se dožívají daleko vyššího věku, a tím pádem je u nich stále vyšší pravděpodobnost, že rakovinou onemocní. A to i opakovaně,“ říká Dušek. Nádorové bujení totiž podle něj přirozeně postihuje hlavně skupiny lidí starších pětašedesáti let.

Druhým důvodem je „daň za úspěch“: léčba rakovinyje zkrátka stále dostupnější a úspěšnější. „Napomáhají tomu například screeningové programy, v rámci kterých se daří řadu nádorů zachytit včas. Pacient se tak rychle vyléčí,“ pokračuje Dušek.

Jenomže u některých z nich se choroba ozve znovu. Jen v jiné podobě. „Je třeba přiznat, že některé typy rakoviny může vyvolat i samotná léčba prvního nádoru,“ připustil Ladislav Dušek.