V rozhovoru pro Českou televizi Papež dále uvedl, že prohlášení premiéra považuje za populismus. V Itálii bylo podle něj za posledních 14 dní 30 tisíc Čechů, z toho 15 tisíc s CK a 15 tisíc se do země vypravilo individuálně. Návštěvám nyní dominují lyžařská střediska. Zájem je také o Řím či Florencii, řekl.

Za populistický krok považuje výzvu premiéra také jednatelka CK Fede Yvetta Federici. "Je nám všem z Babiše špatně. Jeho populismus nezná hranice. To je ten pravý, který má co hovořit o morálce cestovních kanceláří, než aby si předem ověřil, jakým způsobem pracujeme - on hlásá vodu a sám pije víno," uvedla.

Podle jednatelky CK Italia Travel Kamily Riva je premiérova výzva z hlediska bezpečnosti řešením, ale nelze to považovat za důvod pro nárok na bezplatné storno zájezdu, sdělila ČTK. "Ubytovatelé se neustále brání, že nemají nemoc COVID-19 (kterou způsobuje nový typ koronaviru) přímo ve střediscích, místní úřady vydávaly oficiální prohlášení o nulovém nakažení v oblasti," uvedla.

Provozovatelé v Itálii podle ní ale nechtějí přijít o rezervace, proto nyní přistoupili na kompromis, kdy si klienti mohou vybrat pobyt v létě nebo příští zimní sezoně. "Jsme připraveni na to, že se několik měsíců nebudou prodávat zájezdy, to po deseti letech fungování Italia Travel ustojíme, ale bezplatná storna nikoli," dodala.

Doporučení ministerstva

Ministerstvo zahraničí v dnes aktualizované informaci doporučuje občanům necestovat pouze do regionů na severu Itálie. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle ministerstva zdravotnictví by všichni turisté, kteří se ze zasažených oblastí vracejí, měli po příjezdu zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradit se.

Od čtvrtka platí kvůli koronaviru zákaz přímých letů z ČR do severní Itálie. Itálie je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje bezmála 4000 případů a 148 mrtvých. V ČR je potvrzeno 12 případů, u téměř všech hygienici mluví o přenosu z Itálie, kam Češi jezdí často lyžovat.