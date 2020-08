Jubilejní stuhu ke stému výročí zavěsili na obrovský kovaný klíč, a tím otočili. Tak v sobotu 22. srpna zahájili v Pelhřimově letošní odloženou turistickou sezonu na Vysočině.

V Pelhřimově oslavili sté výročí od založení místního Klubu českých turistů a zahájili novou sezonu. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Původně se oslava stého výročí od založení Klubu českých turistů v Pelhřimově a devětadvacátý ročník zahájení turistické sezony na Vysočině měli uskutečnit v březnu. To však pandemie koronaviru nedovolila. „Myslím si, že i přes to, co na jaře proběhlo, byla a je letošní sezona úspěšná. Docela dost lidí zůstalo doma a v našich turistických cílech v Pelhřimově byla návštěvnost skoro stejná jako loni. Takže sezona, která stále pokračuje, protože nás čekají ještě krásné měsíce, úplně špatná nebyla,“ pochvaloval si Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den, který sobotní program moderoval.