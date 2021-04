„V Čechách jsme nedávno byli na běžkách v Bedřichově. To byla pecka,“ uvedl v rozhovoru pro Deník. Navštěvuje rád památky? A dává přednost aktivní dovolené, nebo raději odpočívá? Tomáš Plekanec odpovídal nejen na tyto otázky.

Máte vůbec čas na výlety a cestování s rodinou?

Když jsem byl mladší, na nějaké výlety jsou čas neměl vůbec. Později jsem hrál v Americe, takže se u mě všechno točilo jen kolem hokeje. Je pravda, že když jsem se vrátil, užil jsem si cestování malinko více, ale pořád to ještě není takové, jak bych chtěl. Hokej běží pořád, ale i tak je na výlety času více, než když jsem byl v NHL.

Vy jste Kladeňák. Myslíte si, že se okolí Kladna od vašeho dětství změnilo k lepšímu? Je vhodnější třeba na kratší výlety s dětmi?

U Kladna je to určitě lepší než to bývalo, ale v poslední době jsem byl spíše v okolí Brna. Takže jsme si užívali tam. Především se mi moc líbilo na Pálavě. Tam je to opravdu krásné. Když je dobré počasí, je to ideální krajina pro takové ty jednodenní rodinné výlety. Ale v poslední době se mi moc líbilo i v Bedřichově na běžkách. To musím říct byla velká pecka.

Takže máte spíše raději takovéto jednodenní výlety?

Dříve jsem na to neměl moc čas, takže žádné velké cestování u mě nepřipadalo v úvahu. To jsme jezdili třeba jen na týden k moři. Tak jsem týden odpočíval a hned zpátky na trénink. Teď už je více času i na takové kratší výlety na víkend nebo jen někam na otočku po Čechách. Kord v této nejisté době, je na ty kratší výlety ideální příležitost, pokud tedy nejdou uzavřené kraje a okresy.

Navštěvujete s rodinou i památky, například zříceniny nebo trávíte čas raději v lese či u vody?

Řekl bych, že obojí. Snažíme se to kombinovat. Třeba když jsme jeli na výlet do Českého Krumlova, stavili jsme se cestou na zámku Hluboká nad Vltavou. Chtěli jsme tento krásný zámek ukázat klukům. Samozřejmě jsme už s nimi navštívili také Křivoklát a Karlštejn. Většinou se na těchto památkách zastavíme při cestě za nějakým dalším cílem. Třeba na Karlštejnu jsme byli při cestě na vodu.

Jste prostě typ, co si výlety plánuje.

Určitě. I kvůli dětem si to člověk musí dobře naplánovat.

Je nějaké místo, na které jste se vyloženě těšit až ho ukážete svým dětem?

Hodně jsem se těšil, až vezmu kluky na vodu. To jsem měl v plánu a jsem rád, že to vyšlo. Sjížděli jsme s nimi kus Berounky a také úsek na Vltavě. Matyáš i Adam mají vodu rádi, jsou do ní zapálení. Na to jsem se moc těšil. My tedy nejsme žádní velcí vodáci, spíše jsme nováčci. Byla to taková taková komedie - my na vodě. Ale samozřejmě to byla zábava a děti to moc bavilo.

Jaký úsek Berounky jste plavili?

Končili jsme v Nižboře a jeli jsme z Račic. Bylo to zorganizované tak, že jsme jeli vlakem z Nižbora do Račič a odtud po vodě zpátky.

Takže máte raději aktivní dovolenou.

Určitě. To je lepší.

A kde se vám líbilo v zahraničí?

Místa se víceméně snažíme střídat, podle situace. Na podzim se kvůli pandemii nehrál ani hokej, tak jsme vyrazili do oblasti Santorini v Řecku. Tam to bylo super. Chytli jsme krásné počasí a v podstatě tam nebyli žádní lidé. Jinak jsme byli také pár dní na Madeiře v Portugalsku a ve Španělku. Dá se říci, že tyto tři země jsou naše oblíbené. Jakmile to bude možné, zase někam vyrazíme.

Máte už nějaké plány na letošní dovolenou?

Spíše počkáme, jak to celé dopadne a uvidíme, co se bude dít. Hokej končí v dubnu. Podle toho vše naplánujeme během několika dní. Teď se musí navíc řešit povinné testy a podobně.