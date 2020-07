Zástupci Českých drah garantují místa pro kola v každém regionálním vlaku. Jejich počet se odvíjí od počtu sedadel. „Souprava nabízející 190 sedaček musí automaticky umožnit přepravu alespoň šestnácti kol. Kapacitu posilujeme jen v případě, kdy víme o větší skupině cestujících,“ vysvětlila mluvčí státního podniku Vanda Rajnochová.

Doplnila, že Jihomoravané mohou využít také speciální vlaky. „Jedná se například o Expres Pálava – Podyjí, v němž lze přepravit pětačtyřicet kol. V turistické sezóně je u vybraných vlaků z Brna do Žďáru nad Sázavou či Břeclavi možné převést sedmdesát kol,“ podotkla.

Vybrané linky pro cyklisty



Vlaky

Expres Pálava – Podyjí (Brno – Břeclav – Znojmo – Šatov)



Autobusy

Cyklobus linky 108 z Brna do Znojma a do Národního parku Podyjí

Cyklobus linky 233 z Blanska do Moravského krasu

Cyklobus linky 251 ze Skalice nad Svitavou do Jevíčka

Cyklobus linky 423 z Tetčic přes Ivančice a Oslavany až do Mohelna

Cyklobus linky 602 jezdí mezi Bučovicemi a Brnem

Cyklobus linky 817 jezdí mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí

Cyklobus linky 55 zajišťuje spojení do Mariánského údolí v Brně

Podle cyklisty Martina Podešvy záleží na konkrétní soupravě. „U rychlíků z Brna do Prahy je obvykle místa dost. Příjemné je také cestování novými vlaky mířícími do Blanska. Jsou nízkopodlažní a dobře se do nich nastupuje. Naopak staré vozy jsou vysoké a ve dveřích často mívají zábradlí uprostřed. Nakládání kola je pro mě vždy dost stresující. Poté jej ještě musím celou cestu hlídat, aby nepřekáželo,“ připustil.

Cestování je nepříjemné také pro pasažéry bez kol, kteří se mezi nimi při nástupu musí proplétat. „Pokud je ve vlaku málo místa, tak jsou dveře ucpané. Vadí mi i opřená kola o stěnu. S problémy jsem se nejčastěji setkal v mezinárodních vlacích. Nejlepší je zavěšení na hák. Tam nikomu nepřekáží,“ uvedl Brňan Tomáš Lorenc.

Cyklista Podešva také upozornil na autobusy, které nahrazují vlaky a kola nepřijímají.Zástupci dopravce Regiojet posílili místa pro kola ve vlaku směřujícím do chorvatské Rijeky. „Navýšili jsme kapacity o třicet míst. Přepravu kol umožňujeme v Jihomoravském kraji také na lince R8 z Brna do Ostravy. Tam je kapacita zatím dostatečná,“ informoval mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v kraji, ujistil, že podobná situace letos v létě nenastane. „U náhradní dopravy je přeprava kol případ od případu. Letos v létě ale žádná větší výluka není. Kromě Brna ve standardních autobusech kola nepřevážíme, ale nabízíme mnoho linek po celém kraji, které mají svůj jízdní řád. Myslím, že uspokojí nabídku cestujících,“ zmínil.

Dodal, že letošní novinkou je nákup jednorázové jízdenky pro kolo za pětatřicet korun. Cestování proto vyjde o něco levněji.

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

IVA KOVAČIČOVÁ