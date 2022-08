„Výstava lego modelů Czech Repubrick je největší jak plochou, tak velikostí jednotlivých modelů. Obdobná výstava u nás ani na Slovensku není. Máme unikátní sbírku českých hradů a zámků, pohyblivé technické modely, modely z filmů, velkou hernu pro děti,“ říká manažerka výstavy Jana Slováková, která připomíná, že letos výstava oslaví již deset let.

Na jednom jediném místě můžete díky dokonale vypracovaným modelům navštívit Národní Muzeum, hrad Karlštejn, státní zámek Hluboká nad Vltavou, ale i katedrálu svatého Víta a nespočet dalších českých památek. Dostanete se ale i do lunaparku s obrovským ruským kolem, můžete se stát vlakovým průvodčím, osvětlovačem rockového koncertu nebo nakouknout do vesmírné stanice a obdivovat výjevy ze Star Wars či Harryho Pottera. Malé děti potěší i kůň z lega, na kterého se mohou posadit, ale i obrovská záplava kostek na hraní. Kluky zase budou bavit modely letadel či aut, které mohou prostřednictvím tlačítek ovládat.

Výstava lega Czech Repubrick je v Lipně nad Vltavou umístěna na neurčito. O školních prázdninách a svátcích je otevřena denně, během roku od pátku do neděle, a to od 10 do 18 hodin. Vedle hlavní výstavy se každý rok pořádá i menší výstava na jiném místě. Letos to je v krásném a malebném zámku Blatná.

Modely jsou velké několik metrů čtverečních, např. Karlštejn má plochu 3 x 2,5 metru a jeho stavbě věnoval tým stavitelů neuvěřitelných 2 000 hodin. „Spolupracujeme s desítkou stavitelů z celé ČR i Slovenska, kteří mají stavění modelů jako svůj koníček, staví ale na profesionální úrovni. Několik stavitelů se zúčastnilo i televizní soutěže Lego Masters a dva z nich dokonce vyhráli,“ říká Jana Slováková.

To ale není vše, co výstava Czech Repubrick návštěvníkům nabízí. Nejmenší návštěvníci ocení sbírání razítek do cestovních lego pasů, která jsou poschovávána na různých částech výstavy. Když je najdou všechna, projdou celnicí a stanou se občany lego země Czech Repubrick.

Větší děti i dospělí návštěvníci se mohou zabavit při pátrací hře Temnyho parťáci: Ukradená koruna. Jedná se o hru plnou šifer a hádanek, na které musí všichni zúčastnění hledat, kam zloděj ukryl ukradenou korunu. Potřebnou detektivní výbavu vám zdarma zapůjčí u pokladny.

Pokud navíc navštívíte výstavu začátkem příštího roku, budete si moci zahrát i originální lego únikovou hru. „Únikovou hru připravujeme na Lipně příští rok. O podobném konceptu na jiných výstavách zatím nevíme,“ dodává manažerka výstavy.