Jen pár desítek minut autem od našich jižních hranic se otevírá malebná krajina vinohradů, zapsaná do Světového kulturního dědictví UNESCO. V údolí Dunaje mezi historickými městy Melkem a Kremží se rozprostírá jedna z neslavnějších rakouských vinařských oblastí Wachau. Proslavená špičkovými minerálními bílými víny, zvláště odrůdou Veltlínské zelené.

Přilehlá vinařská oblast Kamptal s vinařským městem Langenlois zve i na relax mezi vinicemi. Věhlasný americký architekt Steven Holl tam vytvořil Loisium, Svět vína. Hlavní budova upoutá tvarem nakloněné kostky. Návštěvníka prohlídka zavede na vinice, do sklepů s lahvemi zrajícího vína, ukáže tradici 900 let starého vinařství včetně řemesel, ale upoutá i prostory s moderními technologiemi. Jako zamýšlený kontrast mezi historií a současností.

Příběh zrození vína

Moderní muzeum je vyhloubené v zemi, po sestupu do kvasného dómu (znázorňujícím cestu hroznů ve vinařském lisu) v labyrintu započíná audiovizuální show. „Voda, světlo a hudba vyprávějí příběh, jak se z půdy, vody a slunce rodí víno,“ říká průvodkyně Eva Steininger. I žlutá podlaha symbolizuje barvu zralé bobule veltlínu.

Milovníci vín na rodinném výletě nemusejí mít obavy ze znuděných dětí. Na prohlídce mezi interaktivními stanicemi mladší ročníky provázejí myšky Frida a Fridolin, s nimiž řeší hádanky.

Všimnout si mohou sošky černé kočky, která na jednom ze sudů připomíná, jak ve vinařství Steininger sedávala vždy na nejteplejším z nich. Před ochutnávkou turisté míjejí také uskladněné sekty, jež ve vinném sklepě zrají až čtyři roky.

Opodál uprostřed vinic stojí elegantní hotel. I tam se prolínají víno a design. Obojí snoubí s vybranou regionální gastronomií. „Na snídani nepodáváme ani avokádový krém, ani lososa. Zakládáme si na regionálních dodavatelích,“ povídá český manažer hotelu a lázní Loisium Leo Cyrzyk.

Dunajská cyklostezka

Oblastí Wachau prochází i rakouská Dunajská cyklostezka, jedna z nejkrásnějších cyklistických tras v Evropě. Pátá etapa vede od západu většinou nenáročným terénem z Melku, nazývaného „branou do Wachau“ podél řeky do historického městečka Mautern, které hrálo důležitou roli již v dobách Římanů.



Dolní Rakousko protíná celkem 15 tisíc kilometrů turistických tras a 4 200 kilometrů cyklostezek. Romantika veletoku láká zvlášť v okolí města Kremže na vinařskou cykloturistiku. Cestu lemují vinařská městečka někdy s výhledem na terasy vinic. V Rakousku je mimochodem dovoleno sednout na kolo s až 0,8 promile alkoholu v krvi.



Ubytování, která jsou certifikována jako „přátelská k cyklistům“, nesou označení Bett+Bike, tedy postel a kolo. Z kouzelných míst přímo na trase lze vybrat Dürnstein, Weißenkirchen nebo Spitz.

Obří skulptury a Heuriger

Vycházku do místních vinic až na šestikilometrovém okruhu zpříjemňují roztodivné prvky a sochy vhodně zasazené v krajině. Vinohradnické nůžky, skulptura hroznu s bobulemi či obří žížala vybízejí vytáhnout z kapsy mobil či fotoaparát. Na jedné z vyhlídek na vinné stezce je nasnadě menší ochutnávka – třeba i v Dolním Rakousku stále víc populárních sektů.

Ve městě pak jeden z místních vinařů Christian Nastl zve do takzvaného Heuriger. Jde o vinný šenk, kde vinaři podávají své nové víno jen tři měsíce na jaře a tři na podzim. Za přísně stanovených podmínek. Pokud nad vchodem visí speciální věnec, je otevřeno. Heuriger nabízí k vínu sice jen studenou kuchyni, ale pochutnáte si na domácích paštikách, zabijačkových dobrotách, sýrech, pečivu i sladkém.

Strmé terasy

Terasovité vinice po obou stranách Dunaje se žulovým podložím vytváří pro vína z Wachau ideální podmínky, zejména pro Veltlínské zelené. Keře v údolí jsou chráněné před studenými větry.

Vyhlášené je například vinařství Domäne Wachau založené dvou sty členů družstva. Strmé terasy podpírají i staré kamenné zdi, což není jejich jediná funkce. „Vinice mají vlastní jedinečné mikroklima a biodiverzitu,“ zdůrazňuje průvodkyně Lisa. Výsledkem je bohatá mineralita vín a autentický terroire. Nejen veltlínů, ale i Ryzlinku rýnského.

Areál se pyšní sklepení patnáct metrů pod zemí s konstantní teplotou dvanáct stupňů Celsia, moderní vinotékou, ale i historickou budovou s původně barokní degustační místností, kde návštěvníky upoutá jakýsi historický komiks.

Nejzajímavější zastávky



LANGENLOIS:

O městečku se říká, že je hlavním městem vína v Rakousku. Nachází se severovýchodně od Wachau, ve vinařské oblasti Kamptal čítající téměř čtyři tisíce hektarů vinic a špičkové producenty vín.

Loisium WeinWelt, unikátní komplex s muzeem snoubí tradici a modernu. V jednom arálu 900 let starý sklep, dvůr s ukázkami tradičních řemesel i multimediální expozici o výrobě vína a vinotéku.

Až šest kilometrů dlouhá vinná stezka s roztodivnými prvky a sochami zasazenými v krajině mezi vinicemi



DÜRNSTEIN:

Historické město, kde ve středověku nedobrovolně pobýval jako vězeň anglický král Richard I.

Lví srdce - Terasovité vinice a jedinečné mikroklima a biodiverzita dodávají odrůdám Veltlínské zelené či Ryzlink rýnský originální chuť a mineralitu.



MAUTERN:

Vinařství Nikolaihof je nejstarší v Rakousku. Jeho historie sahá do římských dob (část sklepů ze 4. století stále slouží). Vína zrají v obřích dubových sudech až deset let a jsou vyhledávána znalci a předními restauracemi v celé Evropě, USA i Japonsku.



OPATSTVÍ GÖTTWEIG:

Klášter se nachází v nadmořské výšce 422 m.n.m. na východním okraji údolí Wachau. Je duchovním centrem srdce Dolního Rakouska, ale i cílem mnoha turistů a hostů z celého světa. Místní benediktýni vyrábějí ovocné víno i meruňkový nektar.

Jako Krumlov? S anglickým králem

Vinařství Domäne Wachau leží na okraji historického městečka Dürnstein. Přímo u Dunaje se tam tak můžete vydat i výletní lodí. Jde o jeden z nejvýznamnějších turistických cílů regionu Wachau. Na dávné věky upomínají klášter a hlavně vyvýšená zřícenina hradu. Na přelomu let 1192 a 1193 byl v Dürnsteinu vězněn anglický král Richard I. Lví srdce, vracející se z křížové výpravy.

Kostkami dlážděné uličky jako by návštěvníka přenesly do Českého Krumlova. Rodinná pekárna Bäckerei & Konfiserie Schmidl zve na malou i vydatnější svačinu. „Naše rodina podnik vlastní od roku 1780. Pečeme s vášní, podle starých rodinných receptů a s novými nápady,“ uvádí Barbara Schmidl.

Křupavé bagetky, přijdou vhod nejen před další cestou, ale i při degustaci. Mlsné jazýčky si užijí nadýchané sladké pečivo. Třeba s meruňkovou náplní. Další tradiční chuť regionu, bez níž by výlet ke Kremži nebyl kompletní.

Benediktýni v oranžovém

Dolní Rakousko je doslova meruňkovým rájem. Také v klášteře Göttweig se benediktýni starají o sady a vyrábějí z meruněk nejrůznější dobroty. „Ochutnejte hustý meruňkový nektar,“ láká páter Pius. Mniši vyrábějí i vlastní ovocné víno.

Zdáli nepřehlédnutelné opatství na návrší je rozhlehlým areálem, kde žije na čtyřicet mnichů. Pius jako správný průvodce představuje historii i unikáty, jako císařské křídlo s monumentálním schodištěm. V komplexu se nachází i ubytování a restaurace s nádherným výhledem. Kuchyně zvládla i variantu českého knedlo vepřo zelo.

Kde zakončit cestu lépe než v nejstarším vinařství jižních sousedů? Na protějším břehu Dunaje od Kremže leží obec Mautern. Na starobylých ruinách tam kdysi vyrostlo ikonické vinařství Nikolaihof. Čipernou průvodkyní a majitelkou je starší dáma Christine Saahs. Kromě filozofie biodynamických vín, tedy dalšího stupně ekologického pěstování révy, povýšeného o magické síly Měsíce či Slunce, je její láskou kuchyně. Recepty z jejích kuchařek, včetně meruňkových, jsou součástí mnoha rakouských domácností. Stejně jako u výroby vína její filosofie vychází z přírody.