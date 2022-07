Dačice a Slavonice.Zdroj: Archiv Českých drah

Udělejte si druhou srpnovou sobotu (13. 8.) výlet do Dačic a Slavonic a zpestřete si ho železniční romantikou. Parním vlakem se můžete svézt z Telče přes Dačice do Slavonic. Než se vlak vydá na zpáteční jízdu po stejné trase, uskuteční ještě jednu jízdu oběma směry mezi Slavonicemi a Dačicemi.

Jen málokterá lokálka u nás nabízí výletníkům na své trase tolik turistických zajímavostí jako železnice z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. Navíc v létě se po trati prohánějí i historické parní vláčky, takže výlet můžete okořenit pravou železniční romantikou.

Součástí historického vlaku, který poveze parní lokomotiva 310.093 (Kafemlejnek), bude také bufetový vůz.

Kdy se konají parní jízdy?

31. července – Vlakem do Slavonic: jízda parního vlaku po trase Telč – Dačice – Slavonice a zpět6. srpna – Zábavný podvečer v Hodicích: jízda parního vlaku po trase Telč – Hodice – Třešť a zpět

7. srpna – Zábavné odpoledne v Třešti: jízda parního vlaku po trase Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy a zpět

13. srpna – Výlet do Slavonic a Dačic: jízda parního vlaku po trase Telč – Dačice – Slavonice, před zpáteční jízdou uskuteční vlak jízdu tam a zpět mezi Slavonicemi a Dačicemi

14. srpna – Zábavné odpoledne v Třešti: jízda parního vlaku po trase Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy a zpět

Jízdenky se prodávají ve vlaku u vlakového personálu.

2.Vyšebrodsko si vás podmaní

Vyšebrodsko.



Pod vodní nádrží Lipno protéká Vltava hlubokým zalesněným údolím, mine Čertovu stěnu a vzápětí se nad řekou objeví bílé zdi vznešených budov, korunované půvabnou vysokou štíhlou věží. To vás v celé své kráse vítá cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě s gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie.

Vyšebrodsko je místo nejen pro pěší, ale i pro vodáky. Právě odtud startuje řada lidí své vodní putování po Vltavě do Českého Krumlova a dále k Českým Budějovicím. Mnozí přitom navštíví místní významnou kulturní památku Cisterciácký klášter, jiní se zajdou podívat také do okolí – třeba ke křížové cestě, která vede k poutnímu místu Maria Rast am Stein, anebo se po Opatské stezce vydají k vodopádům sv. Wolfganga v údolí říčky Menší Vltavice. Vše výše uvedené – a nejen to – vás na této trase čeká. Než se však vydáte na výlet, ujistěte se, že jsou památky otevřené veřejnosti.

3. Třeboň alchymistů

Třeboňsko.

Vydejte se na výlet ve stopách Edwarda Kelleyho, který ve svých alchymistických dílnách na zámku v Třeboni hledal elixír mládí a kámen mudrců. Podle všeho se mu podařilo najít klíč k výrobě kamene mudrců, ovšem dříve než mohl svůj objev potvrdit, byl z příkazu císaře Rudolfa II. zatčen a z vězení už bohužel nevyšel živý. Vydejte se do Třeboně najít recept k výrobě kamene mudrců.

4. Po Zemské cestě ke zříceninám hradů Velešín a Pořešín

Velešín a Pořešín.

Vydejte se s námi na túru ke zříceninám hradů Velešín a Pořešín. Leží na Zemské cestě, která kdysi bývala důležitou obchodní trasou spojující jižní Čechy a Horní Rakousko. Dnes je oblíbenou turistickou stezkou, která propojuje 19 hradů a zámků a další památky a přírodní krásy obou příhraničních regionů.

Celá pěší trasa po staré Zemské cestě je dlouhá 163 kilometrů a vede z jihočeského Velešína do hornorakouského Greinu u Dunaje. Pokud byste ji chtěli zdolat po svých, zabralo by vám to asi 50 hodin čistého času chůze.

Zveme vás jen na část cesty, a to na túru z Velešína přes Pořešín do Kaplice. Startujeme u vlakové zastávky Velešín město, od níž se vydáme po značených turistických stezkách ke zřícenině velešínského hradu.

Hrad Velešín patřil k prvním královským kamenným hradům v Čechách. Dnes z něj zbylo jen torzo. Zřícenina je volně přístupná. Od hradu Velešín se vydáme po modré k další zřícenině – k hradu Pořešín.

5. Na korunovační klenoty do Jindřichova Hradce

Jindřichův Hradec.

V zámecké galerii na druhém nádvoří hradozámeckého areálu v Jindřichově Hradci jsou od 3. srpna do 18. září vystaveny mistrovské repliky českých korunovačních klenotů včetně věrných kopií středověkého žezla, jablka a korunovačního meče.

Na výstavě se také prostřednictvím informačních panelů a vyobrazení blíže seznámíte s 22 panovníky, kteří byli od 14. do 19. století korunováni svatováclavskou korunou. Nechybí ani exponáty, které přibližují dobu vybraných vladařů, jako např. kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II. nebo oficiální replika Pražského Jezulátka.

A jak od vlaku? Od nádraží v Jindřichově Hradci se vydejte po zelené turistické značce do centra města na náměstí Míru a z něj pak jděte Dobrovského ulicí se žlutou značkou k hradozámku.

