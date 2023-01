Cvičíte špatně Nejčastější chybou začátečníků ve fitness je, že mnoho cviků provádějí chybně. To jim nejen brání v dosažení progresu, ale zároveň může ohrozit na zdraví. Pokud totiž při daném cviku nezabírají správné svalové partie, námahu přebírají jiné svaly, a to způsobem, který pro ně většinou není vhodný.

Nemáte plán

Jednou z největších fitness chyb, kterou začátečníci dělají, je absence plánu. Většinou se ztraceně toulají po tělocvičně a přemýšlejí, na co se který stroj používá. Pak k některému sednou a provedou několik opakování s nepromyšleně zvolenou zátěží. Bez precizního plánu nikdy nedosáhnete svého cíle. Bez systému a řádu, který byste měli dodržovat, se k ničemu nedopracujete, jen plýtváte časem a energií.

Stanovujete si moc vysoké cíle

Stanovování vysokých cílů vás může výrazně brzdit. Ve fitku platí pravidlo - krůček po krůčku. Měli byste si proto stanovit cíle, kterých můžete reálně dosáhnout na základě své aktuální kondice. Bez ohledu na to, zda chcete zhubnout 20 kilo nebo přeměnit tuk na svaly.

„K těmto cílům se budete muset propracovat postupně. Proto je důležité si vše rozdělit do menších kroků, ale o to lépe dosažitelných cílů,“ doporučuje Aryna Levchenko z českého zastoupení Xero Shoes.

Cvičíte pořád ty stejné cviky

Začátečníci často zatěžují omezený počet partií, a tedy celé tělo posilují nerovnoměrně. Výsledek cvičení pak je jen částečný. Pokud budete dělat stejnou rutinu zase a znovu, vaše tělo si navíc zvykne. A zatímco v začátcích jste zažili pokrok, časem ustrnete. Proto je vhodné každých pár týdnů změnit rutinu cvičení, abyste tělo překvapili něčím novým. Nejen, že tak budete své tělo motivovat k novým cílům, ale zabráníte také tomu, abyste se začali nudit.

Podceňujete oblečení a vybavení

Pokud to s fitness myslíte vážně, vyplatí se dbát na oblečení i obuv a investovat do kvalitního sportovního vybavení. Funkční tričko a spodní prádlo jsou ideální pro odvádění potu a zároveň zachování teplotního komfortu, sportovní mikina, trenky a tepláky pak pomohou doplnit vybavení tak, abyste se v něm cítili dobře. Nezapomínejte ani na vhodnou obuv. Správné boty vám totiž pomohou s koordinací, ale také zlepší tréninkové výsledky, usnadní provádění mnohých cviků či zdokonalí jejich technické provedení nebo i zvýší výkon.

„Pro fitness, CrossFit či jógu může být vhodným řešením kvalitní lehká barefootová obuv. Díky velmi tenké a pružné podešvi umožňuje perfektně cítit zem pod sebou. Lepší kontakt se zemí může zlepšit stabilitu a rovnováhu, což je zásadní pro jakýkoliv trénink. Boty s nevyvýšenou zero-drop podrážkou udržují prsty a paty ve stejné vzdálenosti od země, což tělo dostane do přirozeného postoje,“ říká Aryna Levchenko z českého zastoupení Xero Shoes.

Podceňujete úpravu jídelníčku

Velmi častým opomenutím fitness začátečníků je podcenění důležitosti změny stravovacích návyků a úpravy jídelníčku. Ale bez toho to nepůjde. I to, co se totiž zdá být relativně zdravé, nemusí být výživově v pořádku.

Proteiny mohou pomoci budovat svalovou hmotu a při úsilí zhubnout, ale většinou jich sníte příliš mnoho a ignorujete další klíčové živiny, jako jsou celozrnné výrobky a tuky. Důležité je se kromě sacharidů, bílkovin a tuku soustředit také na konzumaci vitamínů a minerálů, které jsou nezbytné. Jednoduše, pokud chcete dosáhnout maximálních výsledků, obraťte se na trenéra nebo výživového experta, který vám nastaví jídelníček vhodný vašemu tréninkovému plánu.

Klára Procházková, ASPEN.PR s.r.o.