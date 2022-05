Program Od války k válce má za cíl připomenout sled událostí na přelomu dubna a května 1945. Tehdy americké jednotky překročily průsmyky v jižní části Českého Lesa a Šumavy. Ovšem například do prostoru Kvildy se vojáci dostali až z 6. na 7. května.

Cesta od Bučiny nebyla přístupná pro četné zátarasy. To způsobilo zdržení a tak ještě na samém sklonku války došlo ke ztrátám na životech v řadách civilního obyvatelstva. Pochod smrti, který 1. května 1945 prošel od Zhůří do Kvildy a dále směrem na Volary je toho důkazem. Během jedné noci ve Kvildě zemřelo 19 žen a dalších 13 pak během dalšího postupu. Po osvobození byla těla zemřelých pohřbena na hřbitově ve Volarech.