Přátelé, kamarádi, plátno je opět na svém místě! A víte, co je ještě na svém místě? NOVÉ HLEDIŠTĚ! Je nám ctí vám oficiálně představit novou podobu areálu letního kina v Černé v Pošumaví, která bude dělat radost všem návštěvníkům po dobu následujících desítek let. Děkujeme vedení obce Černá v Pošumaví a všem, kteří se na projektu jakkoliv podíleli. Naše letní kino patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější a nejoblíbenější letní kina v České republice. Máme být na co pyšní a nyní s novým hledištěm jakbysmet!