Den otevřených dveří se koná v neděli 20. června v bývalých kasárnách ve Vyšném. Dozvíte se i novinky o plánované čtvrti Nový Dvůr.

Kasárna budou mít den otevřených dveří. | Foto: Archiv města

Zájemci si budou moci od 14 do 17 hodin prohlédnout, co se v posledním roce v areálu povedlo udělat, jaké prostory bude možné využívat k podnikatelské či spolkové činnosti, a především se seznámí s plány pro výstavbu zdejší nové městské čtvrti, která dostane název Nový Dvůr. Ve 14.30 hodin je naplánovaná komentovaná prohlídka s architekty projektu Nový Dvůr.

Vstup do kasázen bude z ulice Vyšenská hlavní bránou, kde můžete i zaparkovat.