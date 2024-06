Červen je měsícem nadějí. Ten je za dveřmi. Startuje v něm léto, sluníčko nám dopřává dobré nálady. Stáváme se optimisty. Rodiče doufají, že synáček i dceruška se zase pochlubí jedničkami na vysvědčení a těší se na prázdniny, kdy budou mít od školních lavic klídek. Za odměnu je třeba čeká koupání v moři.

Foto: Ilustrace Miloslav Martenek

Hezkou nadějí je prožitek letní lásky. Může dojít i k nenadálému vzplanutí. Píšou se o tom knihy. Ve Vančurově Rozmarném létu (1926) okouzlí tři přemoudřelé místní pány půvabná společnice kouzelníka Arnoštka Anna. Každý z nich se začne po svém o ni ucházet, ale jejich naděje vyjdou naplano. Co naplat, i to se stává.

A co příroda? Ta si dělá naděje. Jedna z pranostik praví: Je-li červen deštivý, krásný červenec nás navštíví. V červnu se začínají červenat jablka a jahody. Prý od toho vznikl i název tohoto měsíce. Také ostatní ovoce a zelenina vypadá spokojeně. A pokud se mají k světu také švestky, nutno začít fofrem oprašovat palírny, aby pak bylo v obchodech dostatek slivovice.

Zemědělci se zaradují, když při pohledu na obilné lány mohou spokojeně říct, že je to s letošní úrodou nadějné. Bohužel stane se někdy i to, že jsou to bláhové naděje, zhatí je velké letní sucho. Ale dá-li Bůh, nadějí se pro ně pak stane finanční kompenzace od státu za to sucho, v případě povodní za zaplavené pole a louky.

Červnu dominuje znamení Blíženců. Lidé v něm narození jsou vnímavé a přizpůsobivé povahy, intelektuálně založeni. Žijí činorodým a aktivním životem, mají vynikající komunikační schopnosti. Osmého června má svátek Medard. Tohle jméno je spojováno s deštěm a počasím. Zvěděl jsem, že v republice se jím honosí pouze 17 mužů. A v Krumlově žádného Medarda nemáme. Třeba se toho dočkáme. Užijme si dovolené tak, abychom měli na něco hezkého vzpomínat. A nezapomeňme vzít s sebou kromě polévky v konvičce i své domácí miláčky. Ať si taky užijí.

Zdroj: Ilustrace Miloslav Martenek

Jan Vaněček, českokrumlovský spisovatel